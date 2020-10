In zweiter Instanz hat das Landgericht in Verden eine 25-Jährige von dem Vorwurf frei gesprochen, einen Pferdehofbesitzer zu Unrecht der Körperverletzung bezichtigt zu haben. Am Ende stand Aussage gegen Aussage. (Peter Steffen/dpa)

Verden/Worpswede. Was hat sich an einem Sommertag 2018 in der Sattelkammer eines Worpsweder Pferdehofs abgespielt? Ist der Streit zwischen dem Betreiber und einer jungen Frau, der er gerade den Einstellplatz für ihren Vierbeiner gekündigt hatte, derart eskaliert, dass der Mann handgreiflich wurde? Auch in zweiter Instanz stand Aussage gegen Aussage. Aber anders als das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck sah es das Landgericht Verden keineswegs als erwiesen an, dass die inzwischen 25-Jährige damals gegenüber der Polizei wahrheitswidrig behauptet hat, ihr Widersacher habe sie geschlagen.

Wegen falscher Verdächtigung war die Frau aus der Gemeinde Tarmstedt von dem 48-Jährigen angezeigt worden und schließlich im Dezember vergangenen Jahres vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Sie freizusprechen hatte nicht nur ihr Verteidiger, sondern auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragt. Für die Strafrichterin stand jedoch fest, dass die Angeklagte den Hofherrn, heute 48, wider besseres Wissen bezichtigt hatte. Das Urteil war nach Auffassung der 5. kleinen Strafkammer des Landgerichts nicht haltbar. Die mehrstündige Berufungsverhandlung mit Befragung mehrerer Zeugen endete für die Frau mit dem angestrebten Freispruch.

Dieser erfolgte nach dem Grundsatz „In dubio pro reo“. Es seien Zweifel geblieben, ob die Angeklagte den Pferdehofbesitzer tatsächlich zu Unrecht belastet und der Mann ihr nicht doch einen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Der gesamte Sachverhalt habe sich nicht hinlänglich aufklären, die falsche Verdächtigung nicht mit der nötigen Sicherheit nachweisen lassen, hieß es in der Urteilsbegründung.

Über zweieinhalb Jahre nach dem nachmittäglichen „Zoff“ im Stall waren jetzt sowohl die 25-Jährige als auch der Worpsweder bei ihren Versionen der Geschehnisse geblieben. Die Darstellungen wichen in den wichtigsten Punkten wieder deutlich voneinander ab und enthielten auch in Randbereichen einige Ungereimtheiten beziehungsweise Widersprüche. Die Angeklagte berichtete, der Mann habe ihr am Vortrag per Handymitteilung den Pferdeeinstellplatz für ihr Pferd gekündigt und offenbar auch bei anderen Einstellern „Stunk“ gegen sie gemacht. Vor Ort habe er erklärt, am Vormittag sei ein Mitarbeiter des Veterinäramts da gewesen und habe bei seiner Inspektion die nicht passgerechte Fliegenschutzdecke für ihr Pferd bemängelt. Dies habe sie nicht glauben wollen und den Hofchef daher aufgefordert, beim Amt anzurufen und um ein erneutes Erscheinen zu bitten. Sie habe das Ganze nicht so hinnehmen wollen, sagte die Angeklagte.

Im weiteren Verlauf der verbalen Auseinandersetzung am Eingang der Sattelkammer habe der Mann „mit dem Arm ausgeholt und die Faust ins Gesicht geschlagen“. Sie sei hingefallen, mit dem Kopf gegen ein Holzregal gestoßen und habe sich ein Bein aufgeschürft. „Ich war außer mir, fing an zu weinen und wollte nur raus“. Der Mann habe in der Tür gestanden; dort hätten sich, wohl durch den lautstarken Streit aufmerksam geworden, mittlerweile auch dessen Ehefrau und Vater befunden. Sie selbst habe sich in ihr Auto gesetzt, darin eingeschlossen und die Polizei benachrichtigt. Beamte hatten später aufgenommen, die Frau sei „Opfer einer Körperverletzung“ geworden. Die Dinge nahmen ihren Lauf.

Gegen den 48-Jährigen war bei der Staatsanwaltschaft Verden zunächst ein Strafverfahren wegen der angezeigten Körperverletzung geführt und später eingestellt worden. Vor seiner erneuten Zeugenvernehmung wurde er belehrt, dass selbstbelastende Aussagen zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen könnten. Der Mann betonte aber auch diesmal mehrfach, er habe die Frau „nicht angefasst und nicht geschlagen“. Sie sei wegen der Sache mit der Fliegendecke „fünsch“ gewesen und „mit dem Schlüsselbund in der Hand“ auf ihn zugekommen. Dabei sei sie „ausgerutscht“. An anderer Stelle sagte er: „Sie ging runter und holte sich eine kleine Schramme am Knie“.