Welche Rolle soll die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft künftig beim Wohnungsbau in Lilienthal spielen? Über den von der CDU/FDP-Gruppe und den Querdenkern gestellten Prüfantrag wird heftig gestritten. (Fredrik von Erichsen / dpa)

Über den Prüfauftrag zur Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) wird in Lilienthal weiter gestritten. Während Grüne und SPD befürchten, dass die Strippen für eine weitere Bebauung der Gemeinde künftig bewusst im stillen Kämmerlein des Aufsichtsrats gezogen werden sollen, verweisen die Querdenker solche Vorstellungen ins Reich der Verschwörungstheorien. Fraktionsvorsitzender Ingo Wendelken wirft den Kritikern vor, den Antrag zur Neuausrichtung und Stärkung der KWE nicht verstanden zu haben.

Die CDU/FDP-Gruppe hatte den Antrag zur möglichen Rolle der KWE gemeinsam mit den Querdenkern auf den Weg gebracht. Dabei geht es laut Wendelken darum, zu prüfen, ob die Kommune stärker als bisher selbst Wohnungsbau betreiben kann, statt dieses Feld allein der Privatwirtschaft zu überlassen. Die Querdenker spekulieren darauf, dass die KWE durch eigene Bautätigkeiten Gewinne erzielen könnte, die dann wiederum für den brach liegenden sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden könnten. Insgesamt geht es den Antragstellern um die Idee, der KWE zu mehr Einfluss im kommunalen Wohnungsbau und der Bauentwicklung insgesamt zu verhelfen.

Dass all dies am Gemeinderat und dessen Gremien vorbei passieren und die Öffentlichkeit bewusst außen vor bleiben soll, bestreiten die Querdenker. Wendelken verweist auf die Vorgaben des Baugesetzbuches. Es sei schon bizarr, wenn aus dem Prüfantrag herausgelesen werde, dass das Gesetz und der Bauausschuss des Rates ausgehebelt werden sollen. Dies sei weder beabsichtigt noch rechtlich möglich. „Dieser Vorwurf ist entweder naiver Unsinn aus Unkenntnis oder passiert vorsätzlich, um hier gezielt ein falsches Bild abgeben zu wollen“, schreibt er. Aus seiner Sicht spricht nichts dagegen, wenn auch die Aufsichtsratssitzungen der KWE öffentlich wären, so wie es seine Fraktion seit Jahren fordere.

Kritik am Zeitpunkt

Was die Antragsteller mit ihrem Prüfauftrag bezwecken wollen, gibt den anderen Fraktionen nach wie vor Rätsel auf. Vieles sei vage formuliert und lasse viel Spielraum für Interpretationen. Auf jeden Fall kommt der Vorstoß für die Kritiker zur Unzeit: „Für die SPD-Fraktion ist nicht nachvollziehbar, wie angesichts der Aufgabenstaus im Kita- und Schulbereich die Baupolitik so im Fokus der Antragsteller stehen kann, wo die Auswirkungen der bislang erfolgten Wohnbebauung noch nicht aufgefangen worden sind und im Ortskern weitere Kapazitäten dringend benötigt werden“, sagt SPD-Mann Oliver Blau. Auch Grünen-Fraktionschefin Erika Simon sieht keine Dringlichkeit, ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl das Thema aufzugreifen. Dies könne man getrost auch dem neu gewählten Gemeinderat überlassen.

Geht es nach Simon, könnte die Ratspolitik die Sache auch ohne großen und teuren Prüfauftrag relativ schnell abhaken. Wer sich ernsthaft mit den Ideen befasse, komme schnell zu dem Schluss, dass die Vorstellungen von der KWE als „starkem Player“ auf dem Wohnungsmarkt unrealistisch seien, denn dazu müsste die Gesellschaft finanziell und personell ganz anders ausgestattet werden als bisher. Dies aber könne sich die Gemeinde gar nicht leisten. Davon abgesehen würde eine stärkere Rolle der KWE für die CDU und FDP auch eine Abkehr von ihrem bisherigen Kurs bedeuten, jedem Investorenwunsch mit der Ausweisung neuer Baugebiete nachzukommen.

In der SPD-Fraktion ist man es inzwischen leid, von den Querdenkern entgegengehalten zu bekommen, nicht gesprächsbereit zu sein. „Wir sind grundsätzlich immer offen für Gespräche und Diskussionen und das gilt auch im Hinblick auf die KWE, aber weder von der CDU noch von der FDP kam dazu eine Anfrage“, sagt Fraktionschef Oliver Blau. Er führt mehrere Beispiele an, wo CDU und FDP-Vertreter den Kontakt zur SPD von sich aus abgebrochen haben.

Ein besonderer Fall sind aus Sicht der SPD die Querdenker: Das Tischtuch ist zerschnitten, daraus machen die Sozialdemokraten keinen Hehl. „Den Querdenker Wendelken haben wir zuletzt im Februar 2020 in unsere Fraktionssitzung eingeladen, was damit endete, dass er uns diverse Vorwürfe gemacht, unerfüllbare Forderungen aufgestellt hat und wir im Nachgang als ,Dilettanten' bezeichnet wurden“, sagt Blau. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass Wendelken und sein Fraktionskollege Harald Rossol keine geeigneten Gesprächspartner seien, denn auch danach habe es beständig Diffamierungen, Anschuldigungen, Polemik, Angriffe auf der persönlichen Ebene und eine bewusste Abwertung des politischen Gegners gegeben, bei gleichzeitiger Selbstüberhöhung durch Ingo Wendelken und Harald Rossol. „Das eigentliche Drama“ spielt sich laut Blau jedoch bei der CDU/FDP-Gruppe ab, die sich die Querdenker als Koalitionspartner gesucht hätten. „Man versteckt sich hinter zwei selbsternannten Populisten, um die Minimalmehrheit zu sichern, statt selbst Stellung zu beziehen. Entspricht das wirklich den Werten der Union?“, fragt Blau.

Aufforderung zum Rückzug

Querdenker Wendelken wirft der SPD und den Grünen dagegen „undemokratisches Verhalten“ vor. Wer in der Kommunalpolitik tätig sei, dürfe sich Gesprächen mit anderen gewählten Vertretern nicht verschließen, sei es aus populistischem Eigennutz, persönlichen Befindlichkeiten oder Ideologien. Versöhnliche Töne schlägt der Querdenker allerdings auch nicht an: So hält er der SPD vor, kein gutes Verhältnis zur KWE zu haben, ihr mit der Forderung nach einem Planungsstopp für weitere große Baugebiete zu schaden. Dieser Stillstand bedeute den sicheren Tod der KWE oder führe dazu, dass die Gesellschaft ein teurer Haushaltsposten für die Gemeinde wird. Wendelken fordert, dass sich die SPD konsequenterweise von der führenden Rolle im KWE-Aufsichtsrat verabschieden solle. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist SPD-Ratsherr Kurt Klepsch.