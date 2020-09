Grünen-Beiratspolitiker Jürgen Linke spricht sich gegen den Vorschlag von CDU und SPD aus, ein Mobilitätszentrum in Borgfeld zu schaffen. (Christian Kosak)

Borgfeld. Es sah so aus, als ob sich der Borgfelder Beirat ohne große Diskussion auf eine gemeinsame Stellungnahme zum Verkehrsentwicklungsplan einigen könnte. Doch die Meinungen, was den Bremer Ortsteil voranbringt und wozu sich die Borgfelder Politiker äußern sollten, gehen offenbar doch auseinander. Auf der jüngsten Beiratssitzung im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde distanzierte sich Grünenpolitiker Jürgen Linke von dem Vorschlag der CDU und der SPD, in Borgfeld einen zentralen Umsteigepunkt für verschiedene Verkehrsmittel, ein sogenanntes Mobilitätszentrum, zu schaffen. Er lege vielmehr Wert darauf, dass der Borgfelder Beirat unter anderem die Umsetzung der autofreien Innenstadt unterstütze sowie eine Parkraumstrategie für Bremen. In Borgfeld seien insbesondere das Falschparken und der zeitweise starke Autoverkehr vor der Grundschule Borgfeld Probleme, die gelöst werden müssten, so Linke.

SPD-Fraktionsführer Alexander Keil zeigte sich überrascht über die Schärfe, mit der Linke während der Sitzung eine Überarbeitung des im Vorfeld von allen Fraktionen gemeinsam erarbeiteten Antrags forderte. Grünen-Politiker Jürgen Klaes sagte, ihm sei überhaupt unklar, ob sich Borgfeld in der derzeitigen Analysephase zum Ist-Zustand oder zu wünschenswerten Entwicklungen äußern sollte. Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP) warf den Grünen Wortklauberei vor und drohte mehrfach, den Saal zu verlassen. Er schlug vor, anstatt sich kurz vor Ende der Abgabefrist in dieser Woche über Definitionen zu streiten, die drei separaten Papiere von CDU/SPD, Grüne und FDP abzugeben.

„Wir sind verantwortlich“

CDU-Politiker Jens Burghardt gab klein bei, kritisierte aber, „wir sind dafür verantwortlich, wie der Verkehr hier in Borgfeld besser funktionieren kann“. Für andere Stadtteile wie die Innenstadt seien andere zuständig. Jens Burghardt: „Wir finden bei den Behörden auch besser Gehör, wenn wir eine einheitliche Stellungnahme abgeben.“

Am Ende verzichtete Gernot Erik Burghardt auf die von ihm vorgeschlagene ergebnisoffene Planung einer „Anbindung der Wümme-Brücke bis zum Autobahnzubringer Horn-Lehe“, mit der die CDU Probleme hat. Die Grünen verankerten dafür ihre Forderung, die Randbereiche Borgfelds in den öffentlichen Personennahverkehr einzubinden. Mit dieser modifizierten Fassung kann auch Jürgen Linke leben: Es stimmten alle Politiker gemeinsam für den Antrag.