Sechs der acht Mitglieder starken Worpsweder Gruppe „Die Spalter“ stellten das Transparent auf und brachten so die Brandruine zumindest wieder ins Gespräch. Bis zum geforderten Abriss aber scheint es noch ein weiter und komplizierter Weg zu sein. (fr)

Worpswede. Ungewohnt einig sind sich Worpsweder, was die Überreste des früheren Sauna-Clubs „Don Capone“ an der Ostendorfer Straße betrifft: Die Ruine sei ein Schandfleck, der abgerissen gehört, lieber heute als morgen. Diese Meinung vertritt nicht nur eine Gruppe Bürger, die unlängst ein Transparent auf dem notdürftig mit einem Bauzaun gesicherten Areal gestellt hat, um diesem Wunsch sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Die Aktionisten fordern, dass Landkreis und Gemeinde dieses Ansinnen mit höherem Nachdruck als bislang verfolgen sollen. Das wiederum empfindet Bürgermeister Stefan Schwenke als „populistisch“.

Seit knapp vier Jahren stehen die verrußten Reste des ehemaligen Bordells weithin sichtbar an der viel befahrenen Straße. Wie berichtet war das Haus im November 2016 unter verdächtigen, letztlich aber nie geklärten Umständen komplett ausgebrannt. Betreiber war zuletzt ein Walsroder Geschäftsmann, der zum Führungskreis der norddeutschen „Hells Angels“ gezählt haben soll. Er verstarb im vergangenen Jahr. Es gibt nach wie vor einen Kaufinteressenten für das Grundstück in exponierter Lage. Ein eigentlich schon ausgehandelter Verkauf kam aber nicht zustande, weil es rechtliche Auseinandersetzungen gab. Der Vorbesitzer und seine Gebäudeversicherung stritten um die Schadensregulierung, zudem war die Rechtsnachfolge nach dem Tod des früheren Betreibers unklar. In diese Angelegenheit kommt bislang keine Bewegung.

Der Stillstand auf dem Grundstück wird immer wieder mal durch Aktionen durchbrochen. Mal sind es Graffiti an der Hauswand oder zuletzt die Aktion, zu der sich die Gruppe „Die Spalter“ offen bekannte. Dahinter stecken acht Worpsweder, die sich durchaus aufs Feuermachen verstehen. Vor rund 20 Jahren kauften sie sich gemeinsam einen Holzspalter zur Feuerholzgewinnung und gaben das Motto „Spalten verbindet“ aus. Inzwischen ist zur Holzwirtschaft eine rege Diskussionsrunde hinzugekommen. Alle zwei Wochen reden die Spalter über welt- oder lokalpolitische Themen und sind dabei – Namen verpflichten – selten einer Meinung. Bezüglich der Ruine aber waren sie es und haben ihren Unmut über die mutmaßliche Untätigkeit der Behörden nach außen getragen. Zu dieser Gruppe gehört mit Ratsherr Jochen Semken von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) auch einer der drei stellvertretenden Bürgermeister Worpswedes.

Gespaltene Reaktionen

Das wiederum fand der hauptamtliche Verwaltungschef nicht in Ordnung. Stefan Schwenke zeigte sich während der jüngsten Ratssitzung spürbar verstimmt über die Aktion, die Vorwürfe in Richtung Gemeinde seien „fast unredlich“, sagte er. Ihr seien die Hänge gebunden, dennoch tue sie ihr Möglichstes. Semken habe als Mitglied im Verwaltungsausschuss (VA) sehr wohl darüber Kenntnis, dass das Bauordnungsamt des Landkreises an der Sache arbeite und man im Austausch mit der Behörde stehe. Semken wiederum darf keine Inhalte aus dem VA öffentlich machen, also wählte er zusammen mit seinen Mitstreitern den Weg des zivilen Ungehorsams.

Dafür gab es allerdings auch Anerkennung – und das aus unerwarteter Richtung: Christdemokrat Hubert Hahndrich wollte ihm dafür „moralisch einen Orden anheften“. Das Engagement sei zu loben, vor allem wenn man wüsste, mit wem man es zu tun habe, sagte er mit Blick auf die Rotlicht- und Rocker-Verbindungen des früheren Hausherren. „Hätte ich davon gewusst, hätte ich auch mitgemacht“, so Hahndrich. Tatsächlich ist die Lage schwierig. Auf Nachfrage bestätigt Landkreissprecherin Jana Lindemann, dass das Bauordnungsamt des Kreises das Grundstück besichtigt und die Absicherung überprüft habe. „Der Landkreis Osterholz kann als Untere Bauaufsichtsbehörde nach der niedersächsischen Bauordnung gegen baurechtswidrige Zustände einschreiten“, macht Lindemann deutlich.

Dazu zähle auch „als letztes Mittel der Wahl die Anordnung des Abbruchs verfallener Gebäude.“ Dabei müsse allerdings sehr genau zwischen den Interessen des Eigentümers und der Öffentlichkeit abgewogen werden. Lindemann: „Grundsätzlich ist dem für das Grundstück Verantwortlichen hinreichend Zeit einzuräumen, die Eigentums- und finanziellen Verhältnisse zu ordnen.“ Die Behörde habe stets das „mildeste Mittel“ anzuwenden. Das sei in diesem Fall lediglich die Absicherung des Grundstücks, die durch die vorhandenen Bauzäune bestehe. „Damit darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich werden, müssen besondere Umstände, wie besondere Gefährdungslagen, vorliegen“, so Jana Lindemann. Diese sieht der Landkreis bislang offenbar nicht.

Auch eine Parallele zum nur wenige hundert Meter entfernten Grundstück von Dreyers Reeg in Worphausen ist aus Kreissicht nicht gegeben. 2009 ließen die Behörden dort die Brandruine des ehemaligen Lokals gegen den erbitterten Widerstand des Besitzers zwangsabreißen, zehn Jahre nach dem verheerenden Feuer. Dort habe aber „eine ganz andere Sachlage“ vorgelegen, die mit dem aktuellen Fall nicht vergleichbar sei, sagt Jana Lindemann. Unter anderem war dort die akute Einsturzgefahr einer kompletten Giebelwand festgestellt worden.

