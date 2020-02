Wer als Autofahrer von der Hexenberger Straße auf die Seeberger Landstraße einbiegen will, blickt auf die eng stehenden Streben des neuen Brückengeländers. Anwohner halten das für einen nicht hinnehmbaren Gefahrenpunkt. (Carmen Jaspersen)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vor vier Wochen auf der Seeberger Landstraße in Höhe der Hexenberger Straße ist das erst im Herbst neu montierte Brückengeländer über den Rautendorfer Schiffgraben in den Fokus gerückt. Wer von der viel befahrenen Stichstraße in die L 154 einbiegen will und nach links schaut, blickt auf eng stehende Stäbe, die je nach Abstand und Winkel wie eine Mauer wirken können. Anwohner prangern diese erschwerten Sichtverhältnisse an. „Es gibt Seeberger, die diesen Bereich inzwischen meiden, weil er ihnen zu gefährlich ist. Die Leute fassen sich an den Kopf“, sagt Helmut Rohdenburg, der am Seeberger Moor wohnt.

Mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde in Verden hat der Lilienthaler einen regen E-Mail-Austausch betrieben. Schon vor dem schweren Verkehrsunfall am 18. Januar, in dessen Folge eine 84-jährige Frau und wenig später auch ein gleichaltriger Mann gestorben waren, kam er zu dem Schluss, dass es so nicht bleiben kann. Doch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr winkt ab. Auch gegenüber der WÜMME-ZEITUNG verweist Behördenleiterin Gisela Schütt auf die Vorschriften, die ihr keine Handhabe lassen. Eine Rückkehr zu der alten Geländerkonstruktion mit vier Pfosten und einer waagerechten Strebe in der Mitte schließt sie aus. Sie sei nicht mehr zulässig. Es geht um die Sicherheit. Die engen Stäbe, die dort jetzt stehen, sollen verhindern, dass Kleinkinder beim Überqueren der Brücke hindurchrutschen und ins Wasser fallen können.

Für den Seeberger Rohdenburg ist das reine Theorie, die mit der Realität vor Ort nichts zu tun hat. Denn, so sagt er: An dieser Stelle kommt nie ein Kind vorbei. Der betonierte Seitenstreifen der Brücke führt an einem Ende ins Gras. Eine durchgehende Verbindung zum Rest des Dorfes gibt es nicht und der Radweg entlang der Seeberger Landstraße liegt auf der gegenüberliegenden Seite. Ansonsten werde der Rad- und Fußgängerverkehr über den Alten Postweg abgewickelt. Rohdenburg kommt zu dem Schluss: „Der Sicherheitsgewinn des neuen Geländers ist gleich null. Im Gegenteil: Es ist zu einer Gefahr geworden.“

Gisela Schütt bestreitet das. Sie hat nach den Hinweisen ihre Leute von der Straßenmeisterei losgeschickt und Fotos von dem Einmündungsbereich machen lassen. „Es gibt kein Sichtproblem, wenn die Autofahrer das Stoppschild an der Hexenberger Straße befolgen“, sagt die Behördenchefin. Um deutlich zu machen, dass die Autos vor dem Abbiegen in die Landesstraße wirklich stoppen müssen, ist durch die Gemeinde Lilienthal inzwischen zusätzlich eine weiße Haltelinie auf den Asphalt aufgebracht worden.

Vor allem Auswärtige haben Probleme

Doch auch deren Sinnhaftigkeit stellt Rohdenburg infrage. Er hat es ausprobiert. Wenn er wirklich sehen will, was auf der Landesstraße los ist, muss er nach eigenen Angaben mit dem Fahrersitz schon auf Höhe der Linie sein. Die Nase des Autos rage dann schon ein Stück in die L 154 hinein, es sei denn, man sei mit einem Smart unterwegs. Vor allem Auswärtige haben seinen Beobachtungen zufolge Probleme, sich mit dem Einmündungsbereich zurechtzufinden.

Auch die Lilienthaler Gemeindeverwaltung hat sich inzwischen ein Bild von der Lage verschafft. Baudienste- Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider verweist ebenfalls auf die Straßenverkehrsordnung mit dem Stopp-Schild. Wer dies und die dahinter liegende Haltelinie beachte und sich dann mit dem Auto langsam vortaste, habe freie Sicht auf die querende Straße, sagt er. Zugleich kündigt er an, dass sich die Verkehrsunfallkommission des Landkreises Osterholz, die aus Behördenvertretern und der Polizei besteht, mit dem schweren Unfall und dem Abzweig beschäftigen wird.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Ermittlungen zu dem Unfall auf der Seeberger Landstraße am 18. Januar und dessen mögliche Ursache noch nicht abgeschlossen. Die Polizei bestätigt, dass es auch am 14. und 16. Januar auf der Landesstraße in Höhe der Hexenberger Straße Autounfälle gegeben hat. Vom Hergang sind sie jedoch nicht mit dem schweren Unfall am nachfolgenden Sonnabend vergleichbar. Betroffen waren Autofahrer, die von der L 154 in die Hexenberger Straße einbiegen wollten. Weil nachfolgende Fahrer das nicht rechtzeitig erkannt hatten, fuhren sie jeweils auf. In beiden Fällen blieb es bei Blechschäden.