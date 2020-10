Das Tarmstedter Doktorhaus mit seinem Jugendtreff soll abgerissen werden. (Heeg)

Tarmstedt. Die Zukunft der offenen Jugendarbeit in Tarmstedt ist zu einem Streitthema zwischen Gemeinde und Samtgemeinde geworden. Genau genommen geht es um die Finanzierung des Jugendtreffs im alten Doktorhaus, der die Gemeinde Tarmstedt jedes Jahr 25 000 Euro kostet, woran sich die Samtgemeinde mit 3000 Euro beteiligt. Das finden im Gemeinderat nicht alle gerecht, werde der Jugendtreff doch von Jugendlichen aus der ganzen Samtgemeinde und sogar aus Nachbargemeinden genutzt, heißt es.

Höchste Zeit also, die Finanzierung der Einrichtung auf neue Füße zu stellen – so raunen einige aus dem Gemeinderat. Die Chance dazu sehen sie in den derzeit laufenden Verhandlungen zwischen Gemeinde und Samtgemeinde um das Grundstück des maroden Doktorhauses, in dem der Jugendtreff untergebracht ist. Die Fläche nämlich braucht die Samtgemeinde, um die mehrfach erweiterte und nicht barrierefreie Grundschule zu einer modernen Ganztagsschule umzubauen – was bis 2025 geschafft sein soll. Tatsächlich ist die Gemeinde Tarmstedt bereit, sich für einen symbolischen Euro vom Doktorhaus zu trennen – wenn denn die Samtgemeinde die Finanzierung des Jugendtreffs einschließlich eines neuen Gebäudes übernimmt.

Angebot der Gemeinde abgelehnt

Doch die Mehrheit der Samtgemeindepolitiker hat das Angebot der Gemeinde abgelehnt. Einerseits wegen der Kosten für den Jugendtreff, für den in zehn Jahren allein fürs Personal 250 000 bis 300 000 Euro fällig werden. Andererseits aber wegen einer weiteren Forderung von Tarmstedter Politikern, die erwarten, dass bei der Erweiterung der Grundschule ein Multifunktionsraum mitgeplant wird, den beispielsweise die Landfrauen oder der Seniorenbeirat nutzen könnten. Oder andere Vereine oder sogar Parteien.

Um im Gespräch zu bleiben, hat die Samtgemeinde nun ihrerseits der Gemeinde ein Angebot gemacht. Über den genauen Inhalt mochte sich keiner der von der Redaktion angesprochenen Beteiligten öffentlich äußern. Unter der Hand heißt es aber, die Gemeinde müsse sich schon angemessen an der Finanzierung des Jugendtreffs beteiligen. Außerdem ist davon die Rede, dass die Trägerschaft der Samtgemeinde für den Jugendtreff zeitlich befristet werden könnte. Tarmstedts Bürgermeister Wolf Vogel sagte nur so viel: „Wir haben das Schreiben der Samtgemeinde zur Kenntnis genommen und werden dazu am 26. November im Gemeinderat wiederum einen eigenen Vorschlag beschließen.“

„Unterschiedliche Sichtweisen“

Heinz-Hermann Holsten, Chef der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat, möchte das Thema ebenfalls „nicht über die Wümme-Zeitung“ diskutieren, räumt aber ein: „Es gibt unterschiedliche Sichtweisen quer durch die Fraktionen, was die Finanzierung, aber auch die Unterbringung des Jugendtreffs angeht.“ Da unstrittig sei, dass die Bedürfnisse der Grundschule bei den Planungen absolute Priorität hätten, gehe er davon aus, „dass es nicht lange dauern wird, bis wir einen guten Kompromiss gefunden haben“. Wichtig sei beispielsweise, dass eine Mensa und Differenzierungsräume geschaffen würden, um die Schule zukunftsfähig zu machen. Was zusätzlich in dem Gebäude ermöglicht werden solle, darüber gebe es in der Tat unterschiedliche Positionen.

Zufall oder nicht, um die Jugendarbeit geht es schon am kommenden Dienstag, 6. Oktober, im Tarmstedter Samtgemeinderat, dessen öffentliche Sitzung um 19.30 Uhr in der KGS (Kleine Trift) beginnt. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag von Faruk Maulawy, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Samtgemeinderat. Maulawy schreibt: „Die Samtgemeinde Tarmstedt braucht einen Ort der Bewegung und Begegnung, an dem insbesondere Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren ihre Hobbys ausleben, Fitness treiben, Freunde treffen können.“ Maulawy regt die Bildung einer Arbeitsgruppe an, die das Vorhaben konkretisieren soll.

Faruk Maulawy weiter: „Jugendliche brauchen Orte, die ihnen Möglichkeiten der Interaktion, aber auch des Rückzugs aus dem privaten Raum des Elternhauses oder dem institutionalisierten Raum der Schule bieten.“ Seiner Beobachtung nach ist in der Samtgemeinde die Anzahl der Menschen gestiegen, die ihre Freizeit in der Öffentlichkeit verbringen. Es mangele jedoch an einem Raum für Aktivitäten von Jugendlichen, die nicht in Vereinen organisiert sind. Es gehe nicht um einen Platz, wo Jugendliche „einfach nur saufen“. Ihm schwebe vielmehr ein Ort vor, „in dem Kultur geschaffen wird“. Ein Ort, in dem Jugendliche voneinander lernen und sich zurückziehen könnten, ein sogenannter safespace, der ihnen den notwendigen Freiraum gebe und ihrer persönlichen Entwicklung dienen könne.

Ein weiteres Thema in der Sitzung des Samtgemeinderates ist die Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets in Tarmstedt. Bevor die Gemeinde Tarmstedt auf dem 36 000 Quadratmeter großen Feld am Holschendorfer Weg Betriebe ansiedeln kann, muss die Samtgemeinde Tarmstedt erst einmal den Flächennutzungsplan ändern. Dies soll in der Sitzung beschlossen werden. Das künftige Gewerbegebiet gegenüber der Metallbaufirma Stauch soll den Namen „Am Kuhlacker II“ bekommen.