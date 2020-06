Auf den Pachtflächen des Reitervereins Lilienthal stehen nach wie vor die Pferde. Das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck hat die fristlose Kündigung der Landeigentümer für nichtig erklärt. Die akzeptieren das Urteil nicht und haben Berufung eingelegt. (Lutz Rode)

Lilienthal. Dreieinhalb Monate ist es her, dass auf der Pachtfläche des Reitervereins Lilienthal die große Fräse angesetzt wurde. Nachdem aus dem Baulandplan an der Mauerseglerstraße nichts geworden war, hatten die Landeigentümer das Pachtland fristlos gekündigt und von den Reitern verlangt, die Flächen zu räumen. Bio-Landwirt Gerd Dehlwes wollte auf einem Teil seines Grund und Bodens Getreide anbauen. Doch bis heute stehen die Pferde täglich draußen nahe der Reithalle und auf dem gefrästen Stück Erde sprießt wieder das Grün. Gras ist über die Angelegenheit gleichwohl nicht gewachsen. Reiterverein und Eigentümer führen eine juristische Auseinandersetzung. Eine erste Entscheidung ist gefallen, doch der Streit geht schon bald in die nächste Runde.

So hat das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck entschieden, dass die vier Landwirte die für jede einzelne Fläche geschlossenen Pachtverträge nicht fristlos kündigen durften. Das Gericht bestätigte laut dessen Sprecher Marcus Lemke eine vom Verein im März erwirkte einstweilige Verfügung, die den Landeigentümern untersagte, die verpachteten Flächen wieder in Besitz zu nehmen oder sie umzupflügen. Gegen das später verkündete Urteil aus der mündlichen Verhandlung sind die Eigentümer zwischenzeitlich in die Berufung gegangen. Rechtskräftig ist es somit noch nicht. Der Streit landet nun in der nächsten Instanz vor dem Landgericht in Verden. Die Akten sind von Osterholz-Scharmbeck bereits dorthin übersandt worden. Wann neu verhandelt wird, steht noch nicht fest. Nach den Erfahrungen von Amtsgerichtssprecher Lemke könnte es zwei oder drei Monate bis zu einem Termin dauern.

Nach Auskunft des Gerichts enthielten die Pachtverträge eine Klausel, wonach die Flächen vom Reiterverein zurückzugeben sind, sofern bis zum 1. Juli 2018 kein Bauland an der Mauerseglerstraße geschaffen wird. Das Aus für das Baugebiet wurde bekanntlich erst im März 2020 vom Verwaltungsausschuss der Gemeinde in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Das Amtsgericht ist zu dem Schluss gekommen, dass seit 2018 zu viel Zeit verstrichen ist, um noch eine fristlose Kündigung aussprechen zu können. „Der Reiterverein durfte zum Zeitpunkt der Kündigung darauf vertrauen, dass die fristlose Kündigung nicht mehr ausgesprochen wird“, fasst Marcus Lemke das Urteil nach einem Blick in die Akten zusammen.

Der Reiterverein Lilienthal möchte sich wegen des laufenden Verfahrens zu dem Streit nicht öffentlich äußern. Fakt ist, dass die Reiter durch das juristische Tauziehen etwas Zeit gewonnen haben und die Pferde zumindest über den Sommer hinaus auf den Pachtweiden grasen können. Ungewiss bleibt die Zukunft des Vereins dennoch. Die Reiter hatten stets betont, dass sie über kurz oder lang einpacken können, falls ihnen die Weideflächen vor der Haustür genommmen werden. Die Gegenseite und auch einige Pferdekenner betonen, dass die ohne das Pachtland verbleibenden Flächen für die Versorgung der vom Verein untergebrachten Pferde ausreichen müssten. Die Pachtverträge laufen, wenn sie nicht vorzeitig gekündigt werden, laut Verein bis Ende 2025.

Anwalt zum Gespräch bereit

Nachdem die Kündigung ausgesprochen wurde, hat der Reiterverein den Turnierplatz und eine weitere Fläche vor der Reithalle neu eingezäunt, so dass auch dort Pferde sicher gehalten werden können. Zudem können die Weiden der Diakonischen Behindertenhilfe gleich nebenan weiter wie gehabt von den Reitern genutzt werden.

Auch der Rechtsanwalt der Landeigentümer, Jörg Sommer, will die juristischen Einzelheiten des laufenden Verfahrens nicht weiter kommentieren. Allerdings betont er, dass durch den Rechtsstreit unnötigerweise „viel Porzellan zerdeppert“ worden sei. Besser wäre es gewesen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. „Wir sind jederzeit zum Gespräch bereit“, sagt der Bevollmächtigte der Landeigentümer.

Am 10. März hatten Lilienthals Politiker im Verwaltungsausschuss die Pläne von Investor Ingo Damaschke begraben, aus einem Teil der Flächen an der Mauerseglerstraße ein Baugebiet für 96 Reihenhäuser, 34 Sozialwohnungen und 30 Seniorenappartments zu machen. Das Ganze passierte vor allem unter dem Eindruck von Korruptionsvorwürfen. Es soll versucht worden sein, ein Ratsmitglied zu bestechen, um die politische Entscheidung zum Baugebiet zu beeinflussen. Der Verwaltungsausschuss zog daraufhin auf Initiative von Bürgermeister Kristian Tangermann die Notbremse und stoppte die Bauleitplanung. Nachdem die Zuständigkeit geklärt war, liegt der Fall seit knapp drei Monaten bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle. Die Ermittlungen dauern noch an, Corona sorgte auch dort für Verzögerungen. Nähere Auskünfte zu den Einzelheiten des Verfahrens gibt die Staatsanwaltschaft aktuell nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, heißt es auf Nachfrage.