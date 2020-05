Legt sich für die Borgfelder Schützengilde ins Zeug: Vorsitzender Ingo Buchenau beim Arbeitseinsatz auf dem Gelände nahe der Ernst-Klüver-Halle. Dort haben die Schützen eine Sitzecke geschaffen – eingerahmt von Lebensbäumen, die zwei Mitglieder sponsern. (Schützengilde Borgfeld)

Der Streit um einen Wechsel der Borgfelder Schützengilde vom Bremer Schützenbund zum Osterholzer Bezirksschützenverband geht in eine neue Runde. Wie der übergeordnete Nordwestdeutsche Schützenbund bestätigt, hat der Bremer Präsident, Horst Heitmann, dessen Einladung zu einem klärenden Gespräch im kleinen Kreis ausgeschlagen. Den Borgfelder Schützen hat der Bremer Verband jetzt offenbar sogar angekündigt, keine Waffenbesitzkarten und keine Bescheinigungen mehr ausstellen zu wollen, die die Sportler für den Kauf neuer Waffen benötigen – obwohl sie als Mitglieder einen Anspruch auf diese Leistungen haben.

Bekanntlich will die Borgfelder Schützengilde zum 1. Januar 2021 den Dachverband wechseln. Grund ist die Verärgerung der Borgfelder Schützen über verschiedene interne Änderungen des Bremer Schützenbundes und die nach Meinung des Vorsitzenden, Ingo Buchenau, fehlende Anerkennung. Horst Heitmann wollte sich bislang nicht öffentlich zu den Hintergründen des Konflikts äußern, erklärte aber im März gegenüber der WÜMME-ZEITUNG, dass an den Vorwürfen aus Borgfeld nichts dran sei. Sein Ziel sei es, den Konflikt zu lösen und wieder zusammenzukommen.

Was aber der Geschäftsführer des Nordwestdeutschen Schützenbundes, Andreas Viebrock, der Präsident des Osterholzer Verbandes, Hartmut Suhling, und Ingo Buchenau berichten, klingt nicht danach. Die Beweggründe des Bremer Präsidenten bleiben weiter unklar. Am Montag teilte Heitmann auf Anfrage nur knapp mit: „Aus unserer Sicht gibt es keinen Konflikt.“

Mit seiner Gesprächsabsage hat Heitmann die Tür zu einer Einigung vorerst zugeschlagen. Ingo Buchenau: „Aus dem Wir-behalten-uns-vor des Bremer Schützenbundes, dem Wechsel zuzustimmen, ist ein entschiedenes Verweigern geworden.“ Buchenau hatte aus diesem Grund den Nordwestdeutschen Schützenbund um Unterstützung gebeten.

Wie berichtet, hatte der Bremer Schützenbund die Kündigung der Borgfelder Schützengilde zum Ende des Jahres bereits akzeptiert, verweigert ihr aber jetzt die nach Satzung nötige Zustimmung zum Eintritt in den Osterholzer Dachverband. Dass Heitmann das Vermittlungsangebot des Nordwestdeutschen Schützenbundes nicht annimmt und stattdessen intern Verbündete suche, ärgert Ingo Buchenau nach eigenen Worten maßlos: „Er treibt uns in die Verbandslosigkeit.“ Dies nütze weder den Dachverbänden, noch der Schützengilde: „Mit seinem Verhalten schadet Horst Heitmann stattdessen dem Amt des Präsidenten und dem gesamten Schützenwesen“, glaubt Buchenau. Die Konsequenzen, befürchtet Buchenau, müssten vor allem die Borgfelder Sportschützen tragen. Sie könnten unter anderem an keiner vom Deutschen Schützenbund ausgetragenen Meisterschaften mehr teilnehmen – angefangen von der Vereinsmeisterschaft bis hin zur Deutschen Meisterschaft. „Und wir haben besonders in der Altersgruppe Anfang 20 bis Mitte 30 einige, die regelmäßig zu Deutschen Meisterschaften fahren“, so Buchenau. Er befürchtet auch einen Imageverlust für das in Borgfeld ausgerichtete, international besetzte Marathonschießen. Dies und der naheliegende Wechsel aktiver Mitglieder zu anderen Vereinen könnten den mit 350 Mitgliedern bislang größten Bremer Schützenverein finanziell in eine gehörige Schieflage bringen, sagt Buchenau. Heitmann dagegen betont, das Präsidium des Bremer Schützenbundes halte sich in dieser Angelegenheit ausschließlich an die bestehende Satzung.

Genau darin sieht Buchenau jetzt eine Chance für die Borgfelder: Aufgrund eines Verfahrensfehlers sei die 2019 vom Nordwestdeutschen Landesschützentag beschlossene Satzung noch nicht gültig – und damit auch nicht jener neue Passus, in dem steht, dass die beiden beteiligten Bezirke dem Verbandswechsel zustimmen müssen.

Die Osterholzer Delegiertenversammlung als oberstes Organ hat die Aufnahme der Borgfelder Schützengilde übrigens bereits einmütig beschlossen. Wie weit die Entscheidungsbefugnis von Präsident Heitmann reicht, will ein Anwalt für die Borgfelder klären. „Wir warten ab und hoffen, dass irgendwann ein vernünftiger Kompromiss gefunden wird“, sagt Buchenau.

Beim Nordwestdeutschen Schützenbund indes bleibt man optimistisch. Der Präsident habe Ideen, wie man den Konflikt lösen könnte, so Geschäftsführer Andreas Viebrock. In diesen Tagen werde sich das Präsidium mit dem Thema befassen. „Wir schauen, wie wir vermitteln können“, so Viebrock.