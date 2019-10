Streiten statt schweigen

Im Blocklander Ortsamt weht demnächst ein neuer Wind. Gerd Gartelmann wird das Amt leiten. (Anne Werner)

Verschiedener Meinung zu sein, gehört in der Politik dazu. Dabei ist ein offener, fair geführter Diskurs ein hohes Gut. Er ist wertvoller als jede fadenscheinige Einigkeit – hinter der sich in Wahrheit Doppelmoral verbirgt. Im Blockland stehen viele neue Themen an – Breitbandausbau, Strukturwandel, Höfesterben und der Aufbau einer zukunftsfähigen Landwirtschaft sind nur einige davon. Um zeitgemäße politische Lösungen zu finden, ist es wichtig, viele Menschen mitzunehmen. Das passiert nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im offenen Gespräch. Miteinander zu sprechen, zu streiten, sich mutig vorzuwagen und an anderer Stelle auch mal zurückzunehmen, all das ist Teil unserer Gesprächskultur. Konflikte können ruhig mal öffentlich ausgetragen werden. Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Im Blockland forderte eine junge Generation bereits am Wahltag im Mai, dass die Älteren auch mal die Jüngeren ans Ruder lassen sollten, in der Kritik stand dabei auch die Hinterzimmerpolitik der Vergangenheit. Der Blocklander Beirat hat diese Bitte ernst genommen. Die Wahl eines neuen Ortsamtsleiters zeigt die Lust auf einen Wandel. Und das ist gut so. Nur wenn die Erfahrenen die Neuen mit ins Boot holen und sie auch mal ans Ruder setzen, ist es einfacher, langfristig Kurs zu halten – und Böen zu überstehen. Die Segel sind im Blockland jetzt dafür gesetzt. Ortspolitik und Beirat versprechen mehr Transparenz. Die Tür im Blocklander Ortsamt solle zukünftig stets offen stehen, heißt es. Man wolle offen streiten und weniger schweigen.