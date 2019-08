Die Mediatorin Anja Griese-Tola bietet in Lilienthal einen Streitschlichterkursus an. Sie sagt: "Streiten will gelernt sein." (Das Gute Portrait Bremen)

Lilienthal. Das wird eine Ferienwoche, in der Zehn- bis 14-Jährige eine Menge über sich selbst und über das Streiten lernen können. Was tun, wenn man gerade sauer ist auf die Freundin, die einen versetzt hat? Oder wenn zwei Freunde sich streiten? Die eigenen Gefühle machen dann Kopfstand. Unsicherheit macht sich breit. So muss es aber gar nicht laufen. Dozentin Anja Griese-Tola sagt: „Streiten will gelernt sein.“ Und sie weiß wie das geht. Als Mediatorin kennt und vermittelt sie von Montag bis Freitag, 5. bis 9. August, bei einer Streitschlichterausbildung der Volkshochschule Lilienthal Techniken, damit kleine Konflikte sich eben nicht erst zu großen auswachsen müssen. Und statt nur das Negative in einem Konflikt zu sehen, öffnet Griese-Tola den Blick für dessen positive Seite: den Konflikt aus Ausdruck eines Wunsches nach Veränderung. Das ganze vermittelt sie in Rollenspielen, mit Bewegung und vielen praktischen Übungen.

Die Worte Streit und Konflikt seien häufig negativ bewertet, so Griese-Tola. Übersehen werde dabei das große Potenzial, das darin stecke. Für sie gehören Streit und Konflikt zum Leben dazu. Und sie hat gelernt, damit umzugehen. Von Berufs wegen ist Griese-Tola als Rechtsanwältin an Streithähne gewöhnt. Schon während des Studiums habe sie gemerkt, dass ihr das juristische Handwerkszeug dafür alleine nicht genügt. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Mediatorin. Als solche bildet sie in Schulen oder Volkshochschulkursen auch Kinder und Jugendliche zu Streitschlichtern aus.

Selbst in Kindergärten könne nach den Grundlagen der Mediation gearbeitet werden, weiß Griese-Tola. Im Lilienthaler Volkshochschulkursus, der täglich von 9 bis 13 Uhr dauert, werden die Mädchen und Jungen zunächst Regeln erarbeiten, wie sie die Zusammenarbeit in dieser gemeinsamen Woche gestalten wollen. Dann schaue sie gemeinsam mit den jungen Teilnehmern, was überhaupt ein Streit oder Konflikt sei und wie diese bisher damit umgehen.

Nach Griese-Tola beginnt ein Konflikt dort, wo eine Person ein unerfülltes Bedürfnis habe. Beispielsweise bei der versetzten Freundin aus der geplatzten Verabredung. Die hätte ein Bedürfnis nach Verabredung gehabt. Griese-Tola fragt weiter, wie die betroffene Freundin doch noch zu ihrem erfüllten Bedürfnis kommen könne. Das Ganze geschieht mittels Übungen, sodass die Teilnehmer auch merken, wie sie selber in Konflikten reagieren. Gerade Kinder fühlen demnach oft eine Ohnmacht und wüssten nicht, wie es weiter gehen soll. Bei einer Streitschlichterausbildung geht es daher auch „ganz viel um Arbeit an der eigenen Persönlichkeit“. Sich selber klar werden, was ein Streit mit einem mache und dann zu lernen, dass Streit per se in Ordnung sei, die Frage vielmehr laute: „Wie gehe ich damit um?“ Das gilt auch, wenn sich Freunde oder Eltern streiten.

Anja Griese-Tola vermittelt Handwerkszeug, wie für das Gespräch mit zwei Streitparteien. Oberste Regel: Sie dürfen nie frontal gegenüber sitzen oder nebeneinander. Stattdessen ist das Sitzen in einem Dreieck die Lösung. Dann richten die Streitenden die Blicke nicht mehr aufeinander, sondern auf den Streitschlichter. Dieser hört zu und übersetzt die Botschaften hinter den Worten, so kann im Beispiel der zwei Freundinnen aus einem „Die ist blöd“ ein „Ich bin enttäuscht“ werden. Das Übersetzen sei die Hauptarbeit des Streitschlichters, die auch Kinder schon lernen könnten, so Griese-Tola. Nach dieser Woche gehen die Mädchen und Jungen nicht nur mit Selbsterkenntnissen und Erkenntnissen und puncto Streit nach Hause, ein Zertifikat gibt es auch.



Der Kursus findet im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße, 25 statt. Die Gebühr beträgt 72,50 Euro. Anmeldungen bei der VHS unter 04298/ 92 92 40.