Borgfeld. In die Diskussion um die Aufstellung einer Ladesäule für E-Autos im Borgfelder Ortskern kommt überraschend Schwung. Bereits Ende August soll eine Stromtankstelle mitten in der Borgfelder Heerstraße aufgestellt werden. Zwei Parkflächen werden gegenüber der Borgfelder Eisdiele zum Laden zur Verfügung gestellt. Das bestätigt SWB-Sprecherin Angela Dittmer auf Nachfrage. Dem Energieversorger liege eine Sondernutzungserlaubnis des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) vor.

„Die Sondernutzungserlaubnis gestattet es der SWB, öffentlichen Raum für die Installation ihrer Ladesäule in Anspruch zu nehmen“, erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann die Lage. Die Erlaubnis schreibe keinen Zeitrahmen vor. In der kommenden Woche bekomme der Energieversorger auch „die notwendige verkehrsrechtliche Anordnung für die Beschilderung“, so Stellmann weiter. Der Borgfelder Beiratssprecher Karl-Heinz-Bramsiepe zeigt sich „völlig überrascht“, von der Nachricht. Er wolle alte Protokolle prüfen, ob es je einen Beiratsbeschluss über diesen Standort gegeben habe. Die Antwort ist: Ja und Nein.

Aus Sicht der SWB soll nun alles blitzschnell gehen. „Es ist geplant, die Ladesäule in der Borgelder Heerstraße gegenüber des Eiscafés eventuell bereits Ende August in Betrieb nehmen zu können“, erklärt SWB-Sprecherin Angela Dittmer. Voraussetzung sei natürlich, „dass alle benötigten Dienstleister pünktlich zur Stelle sind und alle notwendigen Arbeiten fristgerecht ausgeführt werden“.

Beiratssprecher Bramsiepe ist hingegen der Meinung, dass man sich auf den kleinen Parkplatz gegenüber der Haltestelle Daniel-Jacobs-Allee als Ladestandort geeinigt habe. Statt mitten drin, sollten zwei Parkflächen mit einer Ladesäule an den Rand des Ortskerns verschoben werden. Dem Experten für Ladesäulenstandorte Fred Jackisch von der SWB war diese Lösung nicht recht. Der kopfsteingepflasterte Platz neben der Abzweigung der Borgfelder Heerstraße wurde von der SWB schließlich abgelehnt. Erste Wahl des Energieversorgers für die Stromtankstelle war zunächst der Platz an der Borgfelder Heerstraße in Höhe der Hausnummer 55, direkt vor dem Elektrogeschäft Expert-Kohle.

Der begehrte Ort gegenüber des Supermarktes, eingebettet in Geschäftszeilen mit Sparkasse, Bäcker, Buchladen und anderen Fachgeschäften wurde wiederum von einigen Geschäftsleuten abgelehnt: Die Elektroautos könnten den ganzen Tag auf den beliebten Parkplätzen stehen, nicht nur während des Ladens, argumentierten sie. Obwohl die erlaubte Parkdauer dort auf zwei Stunden begrenzt werden sollte. Für die SWB war hingegen klar, der Standort vor Kohle sei „attraktiv, sichtbar, präsent“. Der Beirat meldete Bedenken an, weil eine Umgestaltung des Ortskerns in Planung sei.

So ging es hin und her. Seit August vergangenen Jahres lief die Diskussion. Wieder und wieder drehte man sich im Kreis. Nun hat der Energieversorger Fakten geschaffen. Wurde der Beirat mit der Entscheidung letztendlich übergangen? Sprecher Bramsiepe sagt, er sei verwundert über den Entschluss des Amtes für Straßen und Verkehr. Nach der Prüfung alter Protokolle findet er jedoch einen Hinweis. In einem Beiratspapier aus dem Borgfelder Ortsamt vom April findet er den Vermerk, dass man dem Ladesäulenstandort in der Borgfelder Heerstraße 38a zugestimmt habe. Also dem Standort gegenüber der Eisdiele. Für Bramsiepe ist diese Aussage zwar neu. „Aber da könnte man wohl mit leben“, sagt er einvernehmlich.

Daran, dass der Beirat diesem Standort zugestimmt habe, kann er sich nicht erinnern. Und das ist gut möglich, denn der Alternativstandort wurde nur ein einziges Mal am Rande der langen Diskussion erwähnt. Im September vergangenen Jahres hielt E-Mobilität-Experte Jackisch den gepflasterten Parkplatz für völlig ungeeignet, „weil die E-Autos dort nicht einfach beidseitig geladen werden können“, wandte er ein. Außerdem sei der dort vorhandene Schottergehweg kein geeigneter Ladesäulenstandort, hieß es damals.