Marcel Bonse (Gesundregion, von links), Niels-Christian Rohde (Büro Lebensraum Zukunft), Ulrike Jungemann (Kreisbehörde), Käthe Dittmer-Scheele (Gemeinde Scheeßel), Udo Fischer (Tourow), Siegfried Dierken (Amt für regionale Landesentwicklung), Stephan Meyer (Gemeinde Geestequelle), Torsten Lühring (Kreisbehörde) und Christoph Reuther (Wirtschaftsförderung Zeven) stellten das Projekt vor. (LANDKREIS ROW)

Landkreis Rotenburg. Alle Wege führen nach Rom und viele durch den Kreis Rotenburg. Und damit Einheimische und Touristen sich auf den Radwegen besser zurechtfinden und wohler fühlen, sollen die Routen attraktiver werden. Die Grundlage dafür soll eine Studie liefern, die der Landkreis Rotenburg jetzt in Auftrag gegeben hat. Experten aus Kiel werden in den nächsten Monaten die Routen genau überprüfen. Das 125 000 Euro teure Projekt wird über ein EU-Förderprogramm bezuschusst. Die Expertise soll Schwachstellen im zum Teil veralteten Radwegenetz und bei der Beschilderung orten und Ideen liefern, um den nachhaltigen Radtourismus weiter voranzubringen. Sie könnten am Ende in ein neues Radwanderkonzept für den Landkreis Rotenburg münden.

Insgesamt 1800 Kilometer lang ist das Netz der Radwanderwege im Kreis Rotenburg. Über 40 Themenrouten laden zu Ein- und Mehrtagestouren ein. „Wir haben viel zu viele thematische Radrouten, die nicht gepflegt werden“, bedauert Udo Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbands Landkreis Rotenburg, kurz Tourow. Neue Serviceangebote, immer höhere Anforderungen an Themenrouten sowie die Verknüpfung mit digitalen Angeboten mache es erforderlich, dass man sich als Radreiseregion immer wieder neu erfinden müsse.

Geld aus Brüssel

Für die Verbesserung der rund 50 regionalen und überregionalen Routen hat sich der Tourow mit der Rotenburger Kreisverwaltung und allen Kommunen im Kreisgebiet zusammengetan. Zu den Kooperationspartnern gehören zudem die Leader-Regionen und die Region Börde Oste-Wörpe. Die Studie wird mit rund 63 Prozent aus Fördermitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg finanziert. Die restlichen Kosten, also 47 000 Euro, teilen sich die Kommunen im Landkreis sowie der Landkreis.

Die Kreisbehörde verspricht sich von dem Projekt auch einen Gewinn für den Klimaschutz. Qualitativ hochwertige Radwege, ein verbessertes Angebot wie ein Verleihsystem oder Reparaturservice sollen die Einheimischen einladen, vom Autos aufs Rad umzusteigen.

Den Auftrag für die Studie hat das Planungsbüro Lebensraum Zukunft aus Kiel erhalten. Die Experten lernten den Landkreis Rotenburg bereits bei der Entwicklung des Radroutenprojektes „Mönchsweg“ kennen. Der Mönchsweg führt unter anderem durch die Gemeinde Wilstedt. Die Schleswig-Holsteiner werden das Routennetz im Landkreis zweieinhalb Monate abfahren und aufgrund der Daten entsprechende Empfehlungen abgeben. Fest steht: Zusätzliche Wege sollen nicht entstehen, möglicherweise fallen sogar welche weg. Denn nicht jede themenbezogene Radroute im Landkreis hat noch einen kontinuierlichen Themenbezug entlang der Route. Die Machbarkeitsstudie soll bis Mai fertig sein.

Der Radtourismus boomt, weiß Udo Fischer, die Ansprüche der Radler wachsen. Einheitliche und gut lesbare Schilder sind von jeher ein Muss, aber nicht immer vorhanden. Immer wichtiger wird nach Einschätzung von Experten das „Genussradeln“. Entspanntes Radfahren, möglichst in der Gruppe, mit vielen Päuschen und einem schönen Essen am Abend, steht im Vordergrund. Zunehmend verlassen sich Radler auf elektrischen Antrieb, Elektrofahrräder sind stark im Kommen, die geeignete Wege brauchen. Familien, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, wollen Radrouten, die mit Fahrradanhängern und von Kindern problemlos befahren werden können. Zu den höheren Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur zählen neben ausreichend breiten Radwegen auch weite Kurvenradien und rutschfeste Beläge. Absperrpfosten oder Treppen sind hinderlich.

Informationstafeln, Rastplätze, Abstellanlagen – die Kieler Experten werden auf ihren Recherchetouren auf alles einen Blick werfen. Welche Maßnahmen ihre Auftraggeber am Ende aus der Studie ableiten, soll Aufgabe einer Steuerungsgruppe sein, die sich vor allem aus Touristikern und Vertretern der Kommunen zusammensetzen wird.