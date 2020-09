Kulturminister Björn Thümler (Mitte) brachte den Bescheid persönlich in der Großen Kunstschau vorbei. Mit dabei: Axel Miesner (links) und Landrat Bernd Lütjen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Wenn Freunde oder Verwandte zu Besuch kommen, dann freut man sich. Wenn sie was mitbringen, freut man sich noch mehr. Insofern war Björn Thümler, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, am Freitag in Worpswede hoch willkommen. Denn der CDU-Politiker hatte die Taschen voll: Thümler übergab dem Osterholzer Landrat Bernd Lütjen einen Zuwendungsbescheid über 100 000 Euro, der für die Kulturstiftung Landkreis Osterholz gedacht ist. Das Geld soll helfen, die Verluste auszugleichen, die die Große Kunstschau in Worpswede infolge der Corona-Krise erlitten hat. Die Zuwendung kam gut an: „Lieber einen Onkel, der einen Scheck mitbringt, als eine Tante, die Klavier spielen kann“, scherzte der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner im Rahmen der Übergabe. Mit dabei waren auch Miesners Parlamentskollege Oliver Lottke (SPD), der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt (CDU) sowie Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke.

Das Geld, das Thümler mitbrachte, stammt aus einem zehn Millionen Euro schweren Topf, den das niedersächsische Kulturministerium für ein Sonderprogramm zugunsten gemeinnütziger Kultureinrichtungen und -vereine angelegt hat. Viele dieser Einrichtungen sind in Schieflage geraten, nachdem sie im Frühjahr coronabedingt schließen mussten. Für die Große Kunstschau bedeutete das nach Angaben von Arne Segelken vom Museumsverbund Worpswede 52 Tage ohne Publikum. Zwar habe man längst wieder öffnen können, und die Zahlen seien den Umständen entsprechend zufriedenstellend. Dennoch beziffert Segelken den Besucherrückgang in der Kunstschau, aber auch in anderen Worpsweder Ausstellungshäusern, auf 40 bis 50 Prozent. Das Geld aus Hannover könne die Lücke für die Kunstschau nun annähernd passgenau ausgleichen.

Laut Arne Segelken wolle man auch für andere Häuser versuchen, Unterstützung zu erhalten. Ein Antrag auf Unterstützung des Barkenhoff in Worpswede sei in Arbeit. Denn natürlich werden noch weitere Einrichtungen in Niedersachsen und der Region Osterholz begünstigt. Antragstellende Ausstellungshäuser, Vereine und Initiativen mussten in ihren Bewerbungen angeben, dass sie durch die Coronakrise Einnahmeausfälle verzeichnen, die dazu führen, dass sie Zahlungsverpflichtungen nicht mehr bedienen können. Zudem durften sie nicht schon vor der Krise in Schwierigkeiten gewesen sein. Zuwendungen oberhalb einer Grenze von 8000 Euro verteilt das Ministerium selbst, unterhalb dieser Grenze kümmern sich die Landschaftsverbände um die Ausschüttung. Thümler zufolge werden in der höheren Kategorie im Schnitt 50 000 Euro verteilt. Die Große Kunstschau in Trägerschaft der Kulturstiftung erhielt mit 100 000 Euro den Höchstbetrag.

Laut Minister ist das Geld gut angelegt, und man wolle damit auch ein Zeichen nach draußen an die Menschen senden, das zum Ausdruck bringe: „Leute, geht da wieder hin!“ Bei der Corona-Demonstration in Berlin habe man gesehen, dass der Verlust von Kultur dazu führt, dass sich Menschen radikalisieren. Daher müsse man dafür sorgen, dass Künstler da sind, die das Erleben von Kunst und Kultur ermöglichen – „und dafür braucht es Geld“. Thümler hat nach eigenen Aussagen auch ältere Menschen im Blick, die sich aus Sorge vor einer Ansteckung zurückzögen. Häuser wie die Kunsthalle ermöglichten es ihnen, Kunst im geschützten Raum zu erleben.

Das Geld aus dem Sonderprogramm wird komplett ausgegeben werden, kündigte Björn Thümler an. Und das Paket soll nicht das letzte sein, das die Landesregierung schnüren wird. Ein weiteres Sonderprogramm zur Förderung von Soloselbstständigen sei bereits in Arbeit und befinde sich derzeit in der Abstimmung.

Zur Sache

So viel Geld fließt in die Region

Laut Kulturministerium haben sich aus den Landkreisen Osterholz und Rotenburg mehrere Einrichtungen um Hilfen aus dem Sonderprogramm beworben. Neben den 100000 Euro an die Kulturstiftung Landkreis Osterholz hat das Ministerium 9200 Euro an das Heimatmuseum Scheeßel vergeben. Vom Landschaftsverband Stade, der die Anträge unterhalb von 8000 Euro bearbeitet, erhalten der Heimatverein Plönjeshausen Bremervörde (6500 Euro), der Verein Cultimo in Gnarrenburg (5000 Euro), der Kultur- und Heimatverein Mehedorf in Bremervörde (4100 Euro), der Kunstverein Der Bogen in Rotenburg (1500 Euro), die Kulturinitiative NordWest in Lilienthal (1996 Euro), die Kunstschule Paula Worpswede (4020 Euro) und der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg (3250 Euro) Mittel. Zwei Anträge werden noch geprüft. Ein Antrag wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Ein Antrag wurde zurückgezogen.