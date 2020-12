Symbolische Atommüllfässer stehen unweit vom ehemaligen Erkundungsbergwerk Gorleben im Wald. 90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. (Philipp Schulze)

Rotenburg. Informationen zum Stand der bundesweiten Suche nach einem Standort für ein atomares Endlager erhofft sich die Kreisverwaltung in einer öffentlichen Veranstaltung, die voraussichtlich am Mittwoch, 20. Januar, in Rotenburg stattfinden wird. Von 17 bis 20 Uhr sollen Vertreter des niedersächsischen Umweltministeriums in der Aula des Ratsgymnasiums Auskunft geben, so Landrat Hermann Luttmann. Wegen Corona werde die Zahl der Plätze begrenzt werden müssen, doch sei geplant, die Info-Veranstaltung live im Internet zu übertragen, sodass Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen auch online stellen könnten. Wenn möglich, werde anschließend eine Aufzeichnung ins Netz gestellt.