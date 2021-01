Robert Koepkes "Stilleben mit Kirschen und Glasschale" entstand um 1948. (Galerie Cohrs-Zirus)

Worpswede. Als „ein Leben mit Farben“ beschrieb ein Nachruf im Jahr 1968 das Wirken von Robert Koepke. Bis zu seinem Tod lebte er in seinem Haus in Lilienthal-Frankenburg, gehörte aber zur Worpsweder Künstlerszene. Geboren wurde der Maler und Grafiker 1893 in Bremen als Sohn eines Musiklehrers. Bevor er an den Kunstgewerbeschulen in Hamburg und Bremen studierte, absolvierte er eine Lehre zum Kaufmann. Schon während dieser Zeit hatte Koepke mehrfach Worpswede besucht und dort künstlerische Impulse erfahren.

Nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg folgten Jahre, in denen er als freier Künstler arbeitete und sich der expressionistischen Malerei zuwandte. 1922 heiratete er die Bremerin Margarethe Heinrich, die ebenfalls an der Kunstgewerbeschule studiert hatte. 1951 zog das Paar nach Frankenburg. Herausragend sind Koepkes frühe Holzschnitte. Im Laufe der Jahre löste er sich von der expressionistischen Arbeitsweise und widmete sich in einem eigenen Stil vor allem Landschaften und Blumen. Gleichzeitig arbeitete er bis zu seinem Tod 1968 als Werbegrafiker, fertigte Lederarbeiten wie Figurationen für Schreibtischgarnituren, Wandverkleidungen oder Lampen an und entwarf Tapeten.

Robert Koepke blieb allerdings eher unbekannt unter den Malern der Region. Eine geplante Veröffentlichung soll das nun ändern. Die Kulturwissenschaftlerin Donata Holz recherchiert dafür zu Leben und Werk des Malers. Auch wenn einiges bekannt sei, erweise sich seine biografische und künstlerische Entwicklung bis heute doch als lückenhaft, berichtet sie. Darum werden für die Veröffentlichung vor allem noch Gemälde aus der expressionistischen Zeit sowie Arbeiten aus der Werbegrafik gesucht. Ebenso wären biografische Hinweise hilfreich. Wer dazu etwas beitragen möchte, kann sich unter Robert.Koepke-Info@web.de melden.