Der Flötist Efrain Oscher tritt in Grasberg auf. Er komponierte für dieses Konzert seine „Barroqueana Sudamericana Nr. 2“ für Flöte und Orchester, die auf die „Brandenburgischen Konzerte“ von J.S. Bach hinweisen. (Carlos H.Bruch)

Grasberg. Die Kirchengemeinde Grasberg und die Arp-Schnitger-Gesellschaft laden für Sonnabend, 22. Juni, zur 20. Auflage des Sommerkonzerts in der Kirche ein. Der Abend steht unter der Überschrift „Fiesta! Mitreißende Klänge aus Südamerika“.

Arp Schnitger und Südamerika – wie passt das zusammen? Von den mehr als 160 von Schnitger gebauten Orgeln gelangte eine Mitte des 18. Jahrhunderts als Geschenk von Lissabon nach Brasilien. Mit den spanischen Eroberungen in Südamerika und der damit verbundenen Einflussnahme der katholischen Kirche wanderte auch europäische Kirchenmusik über den Ozean. „So stellt das diesjährige Sommerkonzert Komponisten vor, deren Musik eine vielfältige musikalische Verflechtung zwischen der europäischen Barockmusik und der südamerikanischen Volksmusik aufzeigt“, kündigt Reinhild von Michalewsky von der Arp-Schnitger-Gesellschaft Grasberg an.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Beteiligt ist Efrain Oscher. Er komponierte die „Barroqueana Sudamericana Nr. 2“ für Flöte und Orchester, die auf die „Brandenburgischen Konzerte“ von J. S. Bach hinweisen, und greift dabei Einflüsse der südamerikanischen Volksmusik auf. Bei traditionellen Liedern aus Peru, Argentinien und Chile dürfte so mancher Fuß wippen. Mitwirken werden neben dem Flötisten Efrain Oscher das Ensemble Nuevo Mundo, der Kirchenchor Grasberg, Caroline Schneider-Kuhn an der Orgel und Gerhild Lemke, die die Gesamtleitung inne hat. Der musikalische Abend klingt mit einem Beisammensein im Gemeindehaus aus.

Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf kosten die Tickets zwölf Euro. Karten gibt es vorab bei der Bäckerei Kahrs an der Speckmannstraße 12 in Grasberg oder unter der Telefonnummer 04208/10 29.