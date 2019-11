Die Band Surrogate covert Pink Floyd. (fr)

Stadthalle Vor 40 Jahren schrieb die Band Pink Floyd mit der Veröffentlichung von „The Wall“ Musikgeschichte. Das Doppelalbum gilt bis heute als das meistverkaufte aller Zeiten. Aufgrund der üppigen Bühnenshow wurde The Wall Anfang der Achtzigerjahre weltweit in nur fünf Städten jeweils an mehreren Tagen aufgeführt. Die Bremerhavener Band Surrogate will das Werk am Sonnabend, 9. Mai 2020, um 20 Uhr in Form einer Tribute-Show auf die Bühne der Stadthalle Osterholz bringen. Karten kosten 29,50 Euro plus Gebühren und sind beispielsweise bei der WÜMME-ZEITUNG, Hauptstraße 87 in Lilienthal, online bei www.nordwestticket.de oder unter www.stadthalle-ohz.de erhältlich.