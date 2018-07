Die Polizei fahndet weiterhin nach Verdächtigen, die am Dienstagvormittag versuchten, in ein Haus in der Gaußstraße einzudringen. (Friso Gentsch/dpa)

Gegen 12.30 Uhr klingelten am Dienstagvormittag drei männliche Täter an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Als ein Bewohner die Tür öffnete, wurde ihm und einer anderen Bewohnerin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Trotzdem gelang es dem Opfer, die Tür zu schließen und so das Eindringen der Männer in das Haus zu verhindern. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Nach der Tat fahndeten die alarmierten Beamten des Polizeikommissariats Osterholz gemeinsam mit Bremer Polizisten und Polizeihundführern nach dem Trio. Die Fahndungsmaßnahmen sowie erste Befragungen in der Nachbarschaft führten bisher nicht zum Erfolg. Lediglich von einem der Täter gibt es eine Beschreibung. Der vollbärtige Mann ist etwa Mitte 30, 180 cm groß und trug einen Blouson, eine blaue Hose sowie eine Mütze.

Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, die am Dienstagvormittag in der Gaußstraße und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich per Telefon unter 04791/3070 zu melden.