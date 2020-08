Auf "Milchtankstellen" in Tarmstedt und in Elsdorf hatten es unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag abgesehen. In beiden Fällen wurden Geld-Behälter mitgenommen. (Björn Hake)

Tarmstedt/Elsdorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die „Milchtankstellen“ an der Hepstedter Straße in Tarmstedt und an der Langen Straße in Elsdorf beraubt. „Laut der Kameraaufzeichnung hat sich der Einbruch bei uns gegen 2.30 Uhr ereignet“, sagte Florian Kruse, Betreiber der Verkaufsstelle in Tarmstedt, auf Anfrage der Redaktion. Die Täter seien allerdings nicht zu erkennen, da diese sogleich die Kamera außer Betrieb gesetzt hätten.

Nach ihrem Eindringen in den kleinen Verkaufsraum hätten die Unbekannten den Wechselgeld-Behälter mitgenommen. Dieser sei später in Tarmstedt gefunden worden, allerdings geleert. Die Geldkassette mit den Scheinen hätten die Einbrecher geöffnet und stehen gelassen, als sie gesehen hätten, dass nichts drin ist. „Wir leeren die Geldbehälter regelmäßig“, so Kruse. Der hofft nun, dass seine Milchtankstelle an diesem Dienstag wieder in Betrieb gehen kann. Schließlich werde diese gut angenommen: „Wir haben einige Kunden, die regelmäßig bei uns ihre Milch holen.“ Diese komme „direkt von der Kuh“. Die im März 2017 installierte Milchtankstelle sei zuletzt vor zwei Jahren beraubt worden, und zwar innerhalb von 14 Tagen gleich zwei Mal.

In Elsdorf, so die Polizei, drangen die unbekannten Täter in eine Gartenlaube ein und hebelten dort einen Milchautomaten auf. Mit einer Geldkassette mit Bargeld machten sie sich aus dem Staub. Der Tarmstedter Kruse weiß noch von weiteren Einbrüchen dieser Art: „In Kirchlinteln und in Lunsen im Kreis Verden sind jetzt auch Milchtankstellen beraubt worden.“