Kurze Zeit nach der Sprengung eines Geldautomaten bei Bremervörde hat ein 23-Jähriger bei der Polizei die Tat eingeräumt. (Carsten Rehder)

Bremervörde. Wenige Stunden nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Sparkassen-SB-Filiale am Landwehrdamm in Hesedorf hat sich ein 23-jähriger Mann bei der Bremervörder Polizei gestellt. In der Nacht zum Sonntag war es um 2.37 Uhr in dem unbewohnten Gebäude zu einer heftigen Explosion gekommen. Scheiben zersplitterten, Inventar wurde zerstört, und am Gebäude entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Menschen wurden nicht verletzt. An das Geld im Automaten sei der Täter allerdings nicht gekommen, so die Beamten. Nur wenige Minuten nach dem lauten Knall trafen sie und die Feuerwehr am Tatort ein. Die Einsatzkräfte löschten kleinere Brände und sicherten das schwer beschädigte Gebäude.

Sehr zum Erstaunen der Polizei erschien am frühen Sonntagmorgen der 23-jährige Mann auf der Polizeiwache und räumte die Tat in vollem Umfang ein. Zu seinen Beweggründen äußerte er sich laut Polizei bislang nicht. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich im Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.