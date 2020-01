Die Polizei sucht nach fünf Tätern, von denen sich einige verletzt haben dürften, nachdem sie auf der Flucht verunglückt waren. (Monika Skolimowska/DPA)

Grasberg/Gnarrenburg. Nach einem missglückten Tankstellen-Einbruch in Gnarrenburg sind die Täter in der Nacht zum Mittwoch auf der Flucht verunglückt. Die zwei Fluchtwagen waren in der Nacht zuvor in Grasberg gestohlen worden. Kurz nach 1.30 Uhr am Mittwochmorgen meldete das automatische System eines Mercedes-SUV, dass dieser vermutlich an einem Unfall in der Ortschaft Findorf beteiligt sei. Fast parallel dazu rief ein Zeuge bei der Polizei an und berichtete von einem Einbruch in die Aral-Tankstelle an der Hindenburgstraße. Er habe beim Vorbeifahren mehrere dunkel gekleidete Personen und zwei dunkle Fahrzeuge wahrgenommen. Kurz darauf seien beide Autos mit hoher Geschwindigkeit in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Der Zeuge folgte einem Mercedes-SUV in Richtung Findorf, wo er auf den verunglückten Wagen traf. Von den Insassen fehlte jede Spur. Sowohl der Geländewagen als auch ein weiteres Täterfahrzeug – ein dunkler VW Bus, beide mit Bremer Kennzeichen – waren in der Nacht zum Dienstag in Grasberg von dem Gelände einer Werkstatt in Wörpedorf gestohlen worden. An dem Unfallauto ist vermutlich Totalschaden entstanden. Insgesamt geht die Polizei von fünf Tätern aus, einige dürften sich bei dem Unfall verletzt haben. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04761/ 99 450 zu melden.