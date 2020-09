Gerda Urbrock will kürzertreten und die Verantwortung in andere Hände legen. (JASPERSEN)

Lilienthal. Bei der Lilienthaler Tafel steht ein Generationswechsel an: Wenn am Donnerstag, 1. Oktober, die Mitglieder zu ihrer Jahresversammlung zusammenkommen, werden sämtliche Vorstandsposten neu gewählt. Gerda Urbrock hat angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit als Vorsitzende zur Verfügung zu stehen. Auch die Schatzmeisterin Elke Ströh will sich zurückziehen.

Urbrock engagiert sich seit mehr als elf Jahren für die Tafel, die sich um bedürftige Menschen aus Lilienthal, Grasberg und Worpswede kümmert und immer dienstags am Standort an der Edisonstraße gespendete Lebensmittel verteilt. Urbrock war von Anfang an dabei, zunächst als Schatzmeisterin, bis sie vor drei Jahren den Vorsitz übernahm. „Die Tafel ist kein Verein wie jeder andere. Sie ist eher mit einer kleinen Firma zu vergleichen“, sagt Urbrock und deutet damit den Aufwand an, der mit dieser Aufgabe verbunden ist. Auch wenn ihr die Arbeit stets Spaß gemacht habe, wolle sie nun kürzer treten und die Verantwortung in andere Hände legen.

Die Weichen dafür sollen am 1. Oktober gestellt werden: Um 19 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung in den Räumen des Spielmannszuges Lilienthal-Falkenberg hinter dem Hallenbad im Schoofmoor. Bevor es um die Personalien geht, stehen der Jahresbericht des Vorstandes und der Finanzbericht der Schatzmeisterin auf der Tagesordnung. Danach erfolgt die Wahl der Vorstandsmitglieder für die Amtszeit von 2020 bis 2022. Es geht um den Posten des Vorsitzenden, des zweiten Vorsitzenden, des Schatzmeisters, des Schriftführers sowie um bis zu fünf zu wählende Beisitzer.

Eigentlich wollte die Lilienthaler Tafel ihre Versammlung für die rund 140 Mitglieder schon viel früher ausrichten, doch die Pandemie ließ das nicht zu. Überhaupt hat die Corona-Krise der Tafel in diesem Jahr organisatorisch einiges abverlangt. Am 17. März musste die Lebensmittelausgabe schließen, am 29. April konnte sie wieder geöffnet werden. Seither gilt in den Räumen ein strenges Hygiene- und Abstandskonzept. Die Tafel hat in den vergangenen Monaten viel Zuspruch erhalten. Freiwillige Helfer, die sich dort engagieren wollen, sind stets willkommen.