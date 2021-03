Kristian Tangermann ist von den Mitgliedern des CDU-Gemeindeverbandes als Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Lilienthal aufgestellt worden. (Joerg Hammerbacher)

Lilienthal. Die Lilienthaler CDU geht mit Kristian Tangermann ins Rennen um das Bürgermeisteramt: Bei der Aufstellungsversammlung des Gemeindeverbandes am Mittwochabend sprachen sich 34 Mitglieder dafür aus, dass der amtierende Rathauschef erneut als Kandidat der Christdemokraten zur Wahl im September antreten soll. Mehr ging nicht: Die Zustimmung für Tangermann betrug hundert Prozent. Weitere Bewerber gab es nicht. Tangermann zeigte sich erfreut über das eindeutige Votum.

Für die Nominierung beschritt die CDU mit Rücksicht auf Corona neue Wege: Die Versammlung fand per Videokonferenz statt. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, war eine schriftliche Stimmabgabe für die Kandidatenkür erforderlich. Zu diesem Zweck stand in Rohdenburgs Hotel in Trupermoor eine Wahlurne für die Mitglieder bereit. Wer kam, konnte auf dem vorbereiteten Stimmzettel neben dem Namen Tangermann sein Kreuzchen machen. Die Parteimitglieder nutzten ausschließlich das Ja-Feld.

Die Lilienthaler CDU hatte ein eigenes Hygienekonzept entwickelt, mit dem gewährleistet werden sollte, dass sich die Stimmberechtigten im Wahlraum nicht begegneten. Damit alles auch zeitlich entzerrt wird, hatte man für den Wahlgang anderthalb Stunden angesetzt. Die Online-Versammlung wurde dafür unterbrochen und nach der Auszählung fortgesetzt. Gegen 20.15 Uhr gab Wahlleiter Marcel Habeck das Ergebnis der Kandidatenkür bekannt.

Kristian Tangermann hatte in seiner Bewerbungsrede vor seinen Parteifreunden eine positive Bilanz der vergangenen fünf Jahre gezogen, als Beispiele nannte er den Fortschritt im Bereich Kinderbetreuung und Schule, den Breitband-Ausbau und die Finanzen. Seit 2016 sei es gelungen, die Haushalte mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. „Auch für 2020 sieht es so aus, dass wir einen glatten Abschluss hinbekommen. Das schwierige Jahr wird 2021 sein“, sagte der Bürgermeister.

Tangermann nannte auch einige Punkte, denen sich die Gemeinde in den nächsten Jahren aus seiner Sicht verstärkt widmen müsse: Die Bewältigung der Corona-Krise zählt er dazu, und dabei insbesondere die Hilfe für jene Menschen, die durch die Krise in eine soziale Schieflage gekommen sind. Mehr tun möchte Tangermann auch im Bereich Sicherheit und Sauberkeit im Ort, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Auch seien weitere Anstrengungen nötig, um den Ortskern und den regionalen Handel zu stärken.

Die CDU-Mitglieder sind überzeugt, dass Tangermann der Richtige ist, um die Gemeinde weiter voranzubringen. Fraktionsvorsitzender Rainer Sekunde, Ratsvorsitzende Tanja Ruczynski und die stellvertretende Bürgermeisterin Monica Röhr ließen bei der Online-Versammlung keinen Zweifel daran, dass sie die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Bürgermeister im Gemeinderat gern fortsetzen möchten.

Bei der Frage, wie die CDU den Wahlkampf gestalten wird, ist derzeit noch vieles offen, weil alles davon abhängt, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt. Als 2016 die Bürgermeisterwahl anstand, waren die Vorzeichen noch andere: Der bis dahin in Lilienthal noch unbekannte Tangermann machte zahlreiche Hausbesuche oder ließ sich auf diversen öffentlichen Festen blicken, um in Kontakt zu den Menschen zu kommen und seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Das könnte sich in diesem Wahljahr ändern. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir digitale Formate entwickeln und trotzdem auch einen analogen Wahlkampf machen, etwa mit Postwurfsendungen oder Ähnlichem. Wir müssen da weiter auf Sicht fahren“, kündigte der CDU-Mann an.