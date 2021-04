Tanja Stellmacher leitet ab 1. Mai die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. In der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH (WBL) steht ein Generationswechsel kurz bevor: Ab dem 1. Mai wird Tanja Stellmacher die Geschäftsführung der gemeindeeigenen Gesellschaft übernehmen. Die 31-Jährige tritt die Nachfolge von Rüdiger Reinicke an, der in den Ruhestand geht. Stellmacher arbeitet seit Anfang 2017 im Lilienthaler Rathaus und ist dort als stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Baudienste tätig. Diese Aufgabe nimmt sie auch weiterhin wahr. Der Geschäftsführerposten der WBL ist kein Vollzeitjob.

Abschied nimmt dagegen Rüdiger Reinicke, der mit 63 Jahren seine berufliche Tätigkeit beenden wird. Reinicke ist ein Urgestein der Lilienthaler Gemeindeverwaltung: Am 1. Dezember 1986 hatte er seinen ersten Arbeitstag im Rathaus, nachdem er zuvor als Rechnungsprüfer für den Landkreis Osterholz tätig gewesen war. Er wurde Hauptamtsleiter, nachdem Detlef Stormer zum Gemeindedirektor ernannt worden war. Zum WBL-Geschäftsführer wurde Reinicke im September 2014 berufen – einen Monat nachdem die Straßenbahn in Lilienthal in Betrieb gegangen war. Er trat die Nachfolge von Manfred Lütjen an.

Damit der Übergang in der Geschäftsführung der WBL nahtlos gelingen kann, ist die Personalentscheidung schon vor längerer Zeit gefallen. Neben Stellmacher gab es intern zwei weitere Interessenten. Seit gut anderthalb Jahren hat die erfolgreiche Bewerberin die Arbeit der WBL begleitet, um gut vorbereitet zu sein für die anstehenden Aufgaben. Stellmacher sagt. sie freue sich auf die neue Herausforderung, die für sie einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter bedeutet. Ihr zur Seite steht weiterhin Anja Bahrmann als erfahrene Prokuristin. Bürgermeister Kristian Tangermann betont, er sei erfreut über die Personalentwicklung im Lilienthaler Rathaus und darüber, dass gut ausgebildete junge Leute aus den eigenen Reihen nachkommen und Interesse daran haben, Verantwortung zu übernehmen.

Die WBL ist 2004 gegründet worden. Sie gehört zu 100 Prozent der Gemeinde und kümmert sich nicht nur um den Betrieb der Straßenbahnlinie 4, sondern ist auch für das Hallenbad im Schoofmoor mit 15 Mitarbeitern verantwortlich. Auch das Bürgersolarkraftwerk auf dem Dach der Grundschule Falkenberg wird von der gemeindeeigenen Gesellschaft betrieben. Die WBL ist zudem mit 75 Prozent Hauptgesellschafter der Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft (KWE), die übrigen 25 Prozent hält die Volksbank Osterholz-Bremervörde. An den Osterholzer Stadtwerken ist die Gemeinde über die WBL ebenfalls beteiligt, und zwar mit einem Anteil von 13,3 Prozent. Die Konstruktion mit der WBL ist vor allem aus steuerlichen Gründen und den Verrechnungsmöglichkeiten von Gewinnen und Verlusten entstanden. 2019 wurde ein Gewinn erwirtschaftet, es gab auf Beschluss der Gesellschafterversammlung und der Zustimmung im Aufsichtsrat eine Ausschüttung an die Gemeinde. Für 2020 sind die Aussichten weniger rosig.