Der Preis für die Kurzstrecke mit der Linie 4 innerhalb von Lilienthal wird nicht erhöht. (Maximilian von Lachner)

Osterholz/Bremen. Die ankündigten Tariferhöhungen im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) fallen im Verbreitungsgebiet der WÜMME-ZEITUNG nach Angaben des Betreibers „moderat“ aus. So kostet das Kurzstreckenticket innerhalb von Lilienthal ab 2020 unverändert 1,45 Euro. Auch die Einzel-Tickets für Kinder sowie das Jugendfreizeitticket und die Anschlusstickets für Kinder, Schüler und Auszubildende werden nicht erhöht. Das bestätigt der Sprecher des VBN, Eckhard Spliethoff. Erwachsene müssen allerdings tiefer in die Tasche greifen.

So wird das Monatsticket in der Preisstufe A für die Fahrt von Lilienthal nach Bremen statt bisher 49,60 Euro künftig 50,60 Euro kosten. Der Preis für das Mia-Ticket wird von 41,30 Euro auf 42,10 Euro erhöht. Der Preis für das Einzelticket in der Preisstufe A steigt von 2,15 Euro auf 2,20 Euro. Dies gilt etwa für die Fahrt mit der Linie 4 innerhalb von Lilienthal, wenn mehr als drei Haltestellen angefahren werden.

Wer von Lilienthal nach Bremen fährt, muss für das Einzelticket statt 3,40 Euro künftig 3,45 Euro zahlen. Das ist die Preisstufe S. Für die Preisstufe B etwa von Worpswede nach Lilienthal zahlen VBN-Kunden künftig statt 3,65 Euro 3,70 Euro für das Einzelticket, wenn sie etwa mit dem 670er Bus fahren. Kinder zahlen für die gleiche Strecke unverändert 1,80 Euro. Die Preisstufe B gilt auch für die Fahrt von Grasberg nach Lilienthal. Teurer wird die Fahrt von Worpswede nach Bremen. So erhöht sich der Preis für das Einzelticket in der Preisstufe C von 4,75 Euro auf 4,80 Euro. Kinder zahlen unverändert 2,35 Euro.

Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen begründet die Tariferhöhung um durchschnittlich 1,6 Prozent zum Januar 2020 mit Investitionen in moderne, ökologische Fahrzeuge.