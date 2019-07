Die Gemeinde Tarmstedt braucht einen höheren Dispokredit und muss deshalb eeinen Nachtragshaushalt aufstellen. (dpa)

Tarmstedt. Was bei Privatpersonen Dispokredit heißt, wenn sie ihr Konto überziehen, nennt man bei den Kommunen Liquiditätsdarlehen. Diesen kurzfristigen Kredit wird die Gemeinde Tarmstedt in diesem Jahr in weit größerem Umfang als geplant in Anspruch nehmen müssen, so dass sie gezwungen ist, eigens einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Das Dispo-Limit soll um 704 000 Euro auf nunmehr 1,88 Millionen Euro angehoben werden.

Zwei Gründe gibt es dafür, dass die Kämmereileiterin Sandra Hammer das 125 Seiten starke Papier voller Zahlen aufstellen musste. Erstens kauft die Gemeinde eine Fläche auf dem Gelände der Tarmstedter Ausstellung. Und zweitens gibt sie viel Geld für den Erwerb von Grundstücken im neuen Baugebiet Nr. 38 aus, bekommt diese Ausgabe aber erst 2020 refinanziert. Im Haushaltsplan 2019 war der Verkauf von 40 Baugrundstücken eingeplant, heißt es in der Vorlage für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Donnerstag, 15. August. Da mit der Erschließung des Baugebiets voraussichtlich erst 2020 begonnen werde, könnten die Baugrundstücke auch erst dann verkauft werden.

Bei der Gelegenheit hat die Kämmerei-Chefin auch gleich ein paar Änderungen bei den Steuereinnahmen in das Zahlenwerk eingearbeitet. Sie hat den Ansatz bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) um 4500 auf 31 400 Euro gesenkt. Dafür geht Sandra Hammer davon aus, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) um 15 500 auf 584 300 Euro ansteigen. Und die Gewerbesteuer soll sogar 664 500 Euro in die Gemeindekasse spülen, das wären 75 000 Euro mehr als im Haushalt 2019 eingeplant. Im Gegenzug, auch das steht im Nachtrags-Etat, wird die Gemeinde aber auch mehr an Kreis- und Samtgemeindeumlage abführen müssen.

600 Euro sind für vier neue Ortstafeln vorgesehen, die den plattdeutschen Zusatz „Tarms“ tragen sollen.

Der Tarmstedter Finanzausschuss tagt am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr, öffentlich im Tarmstedter Rathaus.