Anstelle des Buschfests hat der Musikzug Kirchtimke dieses Jahr eine öffentliche Probe auf dem Buschfestplatz gemacht. Auch die Probe an diesem Donnerstag findet wegen der Corona-Auflagen im Freien statt – neben dem Gemeinschaftshaus Kirchtimke. (Musikzug Kirchtimke)

Tarmstedt/Kirchtimke. Die Musik- und Gesangvereine in der Region, sie sehnen sich in diesen Corona-Zeiten danach, ihrer Leidenschaft wieder unbeschwert nachgehen zu können. Bislang geht das nur sehr eingeschränkt. Der Musikzug Kirchtimke ist diesen Donnerstag wieder auf günstiges Wetter angewiesen, denn die Aktiven haben erneut eine Probe im Freien angesetzt. „Wir treffen uns auf dem Parkplatz neben dem Gemeinschaftshaus“, so der Vorsitzende Andreas Klaffke auf Anfrage.

Ideal sei das nicht, denn Nebengeräusche, vorbeifahrende Autos und Zaungäste lenkten doch ein wenig ab, meint er. „Aber es ist besser als nichts“, betont Klaffke. Weil man aus der Situation das Beste machen müsse, habe der Musikzug anstelle des abgesagten Buschfests am 2. August eine öffentliche Probe auf dem Buschfestplatz angesetzt. Es sei für den Zusammenhalt wichtig, dass die Musikerinnen und Musiker zusammenkommen und gemeinsam arbeiteten.

Weil das im Herbst und Winter im Freien nicht möglich sei, habe der Musikzug intensiv nach einer neuen, größeren Bleibe gesucht, in der alle 40 Aktiven gemeinsam unter Einhaltung der Abstandsregeln proben könnten. „Es deutet sich eine Lösung an“, so Klaffke. Im Kirchtimker Gemeinschaftshaus sei unter den derzeitigen Umständen nur Platz für maximal 30 Menschen. „Wenn wir nichts anderes finden, müssten die einzelnen Instrumentengruppen getrennt voreinander proben. Das erschwert natürlich das Einüben neuer Stücke.“ Seinen einzigen offiziellen Auftritt in diesem Jahr plane der Musikzug für den 13. September in Zeven. Dort feiere Vereinsmitglied Stefan Drewes, Klarinettist in Kirchtimke, mit seinem Versicherungsbüro ein Firmenjubiläum.

Eine "neue Probenphase" kündigt Chorleiterin Ingrid Mahnken für ihre Tarmstedter Chöre Froh-Gestimmt und Chor4fun an. Ersterer komme am Montag, 24. August, 20 Uhr, im Tarmstedter DRK-Haus zusammen, und für den Chor4fun gehe es am Mittwoch, 26. August, um 20 Uhr in Ostertimke wieder los. "Chöre sollen nicht auseinanderbrechen, und die Gemeinschaft soll gepflegt werden“, macht sich Mahnken die Botschaft des Kreischorverbands zu eigen. Für Niedersachsen gelte, dass Chöre und Bläserensembles wieder unter Einhaltung des normalen Abstands von 1,5 Metern ohne zusätzliche Beschränkungen proben könnten. Alle seien nach wie vor gehalten, eine vertretbare Balance zwischen dem Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Infektionsvermeidung herzustellen. Zusammenkünfte und Ansammlungen von Menschen im öffentlichen Raum dürften nicht mehr als zehn Personen umfassen.

In einer Versammlung unter freiem Himmel habe der Vorstand die Chormitglieder über die aktuelle Sachlage informiert. „Es ist schön, dass Singen wieder möglich ist, und wir hoffen, dass ihr trotz Beschränkungen Spaß am Singen habt“, so die Vorsitzende Janina Pommerening. Sie berichtet, dass ein Hygienekonzept erstellt worden sei, das von einem Hygienelotsen aus den Chorreihen überprüft werden müsse. Es sehe unter anderem vor, dass alle Beteiligten eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen und vor und nach der Probe tragen müssen. Der Abstand zwischen Chorleiter und Sängern müsse mindestens drei Meter betragen. In jeder Probe werden die Teilnehmenden (Name und Anschrift), die Sitzposition sowie Datum und Uhrzeit protokolliert, um gegebenenfalls spätere Infektionsketten nachverfolgen zu können. Auch für eine ausreichende, intensive Belüftung der Räumlichkeiten müsse gesorgt werden.

Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren durch die Teilnahme an Proben hingewiesen werden und handeln somit vollumfänglich in eigener Verantwortung und Haftung. „Aufgrund der Raumgröße des DRK-Hauses werden wir den Chor Froh-Gestimmt in zwei oder drei Gruppen teilen müssen", sagt Chorleiterin Ingrid Mahnken. Sie unterstreicht, dass nicht Qualität bei den Proben im Vordergrund stehe, sondern das gemeinsame Beisammensein.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und etwas Freude zu bereiten, haben alle Mitglieder eine eigens bedruckte Leinentasche mit dem Chornamen geschenkt bekommen. Zudem gab es eine Fotomotivkarte des Chores mit einem persönlichen Grußtext des Vorstands. Das Präsent sei ermöglicht worden durch eine Spende der Zevener Volksbank.

Der Tarmstedter Posaunenchor will mit der Sommerpause möglichst auch bald auch die Corona-Starre beenden. „Am 10. März war unsere letzte Probe“, blickt Leiter Henry Michaelis zurück. Seit Juli habe der Posaunenchor lediglich einige Geburtstagsständchen im Garten des Tarmstedter Altenheims gegeben, und nach den Ferien wolle man im Freien hinterm Gemeindehaus an der Kleinen Trift wieder mit den Proben beginnen.

An die Begleitung von Gottesdiensten in der Kirche sei derzeit immer noch nicht zu denken, die Auflagen könnten nicht mal mit einer Minimalbesetzung von vier Leuten eingehalten werden. Und für Proben in geschlossenen Räumen gelte: „Alle halbe Stunde intensiv lüften“, sagt Michaelis. Außerdem müsse jeder Musiker ein Gefäß mitbringen, in dem das Kondenswasser der Instrumente aufgefangen werden kann.