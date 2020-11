Hans Hermann Klee aus Tarmstedt hat ein neues Buch veröffentlicht. "Zirkel der sieben Witwen" ist das sechste Werk des 81-jährigen Autors. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Sieben Frauen, allesamt Witwen, die sich zum Teil nur flüchtig kennen, sitzen bei einer Veranstaltung des örtlichen Heimatvereins zusammen am Tisch. Dabei verabreden sie, dass sie sich fortan regelmäßig zum Kaffeekränzchen treffen wollen. Klar, dass sie sich allerhand zu erzählen haben. Aus dieser Konstellation hat der Tarmstedter Hans Hermann Klee sein neuestes Buch gemacht. „Zirkel der sieben Witwen“ heißt der unlängst im Verlag Atelier im Bauernhaus in Fischerhude erschienene Band mit seinen 225 Seiten.

Die Geschichten, die Klee die Frauen erzählen lässt, seien ihm „in den vergangenen Jahren nach und nach eingefallen“, sagt er. „Wenn ich Zeit oder Langeweile hatte, hab‘ ich mich hingesetzt und sie aufgeschrieben“, so der 81-Jährige. Bei einigen der Episoden habe er durchaus reale Personen vor Augen gehabt. So habe bei der Lehrerwitwe, die in seinem Buch Gesine heißt, die Frau seines Klassenlehrers Pate gestanden. „Das war der beste Lehrer, den ich je hatte“, meint Klee. Ganz nah an der Wirklichkeit ist die Figur der Erna aus dem Buch, deren Mann ein Schuhgeschäft führte. Klees Mutter hieß nämlich Erna, und ihr zweiter Mann, der Klees Stiefvater war, gründete das Schuhhaus Michaelis in Tarmstedt. Klees leiblicher Vater war im Zweiten Weltkrieg gefallen.

Gefragt, welche der vielen Geschichten aus seinem Buch ihm selbst am besten gefallen, muss Klee nicht lange nachdenken: „Es sind die Träume, von denen die Frauen erzählen“, sagt der Autor. Darin kommen beispielsweise Werwölfe vor und Nymphen, und vieles davon spielt sich im mystisch-nebelverhangenen Teufelsmoor ab. Dabei habe er stellenweise auch eigene Traumgeschichten einfließen lassen, sagt er. Auch zwei Gedichte, eines davon ist in plattdeutscher Sprache verfasst („Mien Tarms“), werden in der Plauderrunde der sieben Damen vorgetragen, und alle beide sind sie Hymnen auf das Dorf Tarmstedt.

Das Buch ist übrigens nicht ohne Tragik: Auf der Suche nach Inspiration für weitere literarische Beiträge für die Kaffeerunde kommen zwei der Damen im Moor ums Leben. Eine rutscht in eine schlammige Kuhle und zieht dabei die andere mit sich ins Verderben. „Zirkel der sieben Witwen“ ist das sechste Buch des pensionierten Bankers, der 2009 zunächst seinen Erstling „Der bittersüße Umweg“ vorlegte und im selben Jahr noch seinen ersten Gedichtband.

„Zirkel der sieben Witwen“ von Hans Hermann Klee ist unter anderem bei Buch&Papier Winter in Tarmstedt (Wilstedter Straße 12) und Lilienthal (Hauptstraße 41), in der Fischerhuder Galerie und Dorfbuchhandlung (In der Bredenau 1A), in der Buchhandlung „Lesezeichen“ in Zeven (Lange Straße 36-38) und beim Autor selbst erhältlich. Es kostet 12,90 Euro, ISBN 978-3-96045-083-2.