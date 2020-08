Bildillustration Polizei FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Tarmstedt. Eine junge Frau ist am Mittwoch in Tarmstedt im Bereich des Eickenfeldwegs Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden. Demnach war die junge Frau zwischen 4.15 und 4.45 Uhr im Eickenfeldweg als Joggerin unterwegs, als in unmittelbarer Nähe ein nach ihren Angaben mutmaßlich silbernes Auto angehalten habe. Aus diesem seien zwei männliche Personen ausgestiegen.

Daraufhin sei es zu einem sexuellen Übergriff durch eine der männlichen Personen gekommen, so die Polizei. Beide Männer seien im Anschluss mit dem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet. Die junge Frau habe sich selbstständig nach Hause begeben, die Polizei wurde durch ein Familienmitglied verständigt.

Die Polizei sucht zur Aufklärung des Falls Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat sich in dem benannten Zeitraum an oder in der Nähe der Örtlichkeit aufgehalten? Wer hat Personen oder einen Pkw in diesem Bereich gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Informationen an die Polizei weitergeben? Zeugen sollen sich an die Polizei Zeven unter 04281/ 93 060 wenden.