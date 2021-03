Wohnimmobilien sind knapp. Daher hat die Nachfrage auch abseits der Zentren in den vergangenen Jahren zugenommen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Rotenburg. Bauland und Wohnimmobilien sind weiter knapp und werden immer teurer - dieses Fazit zum Grundstücksmarkt 2020 zieht der Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Nach Auswertung aller notariell beurkundeten Kaufverträge schreiben die Experten: Trotz der Corona-Pandemie wurde auf dem Grundstücksmarkt im Landkreis Rotenburg ein erneuter Rekordumsatz erzielt: 437 Millionen Euro. Das sei eine Steigerung um vier Prozent zum Vorjahr, während die Zahl der Verträge mit 2557 nahezu gleich geblieben sei. Etwas mehr als 40 Prozent der Verträge und zwei Drittel des Geldumsatzes betrafen bebaute Grundstücke. Jeder fünfte Vertrag galt einer Baulandfläche, und je rund 15 Prozent betrafen Eigentumswohnungen und landwirtschaftliche Flächen.

Die Baulandpreise im Landkreis Rotenburg würden durch eine hohe Nachfrage, aber auch durch gestiegene Erschließungskosten der Neubaugebiete weiter beeinflusst. So sei die Anzahl der Verkäufe in den vergangenen vier Jahren um zehn Prozent auf 368 gesunken. Vor allem in den Städten Bremervörde und Zeven seien Bauplätze knapp. Die an der Auto- oder Eisenbahn gelegenen Orte Sittensen, Scheeßel, Sottrum und Rotenburg profitierten als Einzugsgebiet der Städte Hamburg und Bremen von den dort hohen Baulandpreisen und würden verstärkt nachgefragt. Weil diese hohe Nachfrage nur bedingt zu stillen sei, profitiert beispielsweise die Samtgemeinde Tarmstedt: Mit 81 Grundstücksverkäufen (Vorjahr: 18) ist sie Spitzenreiter im Landkreis. Dies verdeutliche die Knappheit in Bremen und dessen Speckgürtel.

Die Baulandpreise seien auch in den dezentralen Gebieten gestiegen, seien aber noch vergleichsweise moderat. Im Schnitt sind die Baulandpreise im gesamten Landkreis Rotenburg um fast zehn Prozent nach oben gegangen. Schaut man auf die einzelnen Kommunen, liegen die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen in der Stadt Rotenburg mit bis zu 220 Euro je Quadratmeter am höchsten, gefolgt von Bremervörde (160 Euro), Scheeßel (155 Euro) und Zeven mit bis zu 145 Euro. Im Tarmstedter Neubaugebiet zahlen Häuslebauer 100 Euro.

Für landwirtschaftliche Flächen seien 405 Kaufverträge unterschrieben worden. Während diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben ist, hätten sich die Geldumsätze auf 44,8 Millionen Euro fast verdoppelt. Zurückzuführen sei das nur auf steigende Acker- und Grünlandpreise, sondern insbesondere auch auf mehrere Hofverkäufe, die mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen verbunden sei.

Nach einem stetigen Preisanstieg für Ackerflächen seit 2004 um insgesamt mehr als das Vierfache steige der Bodenpreisindex für Acker weiterhin leicht an. Das durchschnittliche Richtwertniveau von Ackerland reicht von der Stadt Rotenburg mit 2,60 Euro pro Quadratmeter über die Samtgemeinde Selsingen (3,90 Euro) bis zur Samtgemeinde Zeven mit 4,50 Euro je Quadratmeter. Im Schnitt seien 2020 3,38 Euro gezahlt worden. Der Bodenpreisindex für Grünlandflächen flache ab, sodass Grünland zwischen 1,20 Euro je Quadratmeter in Rotenburg bis zu zwei Euro in den Samtgemeinden Zeven und Sittensen koste. Der Durchschnitt lag bei 1,57 Euro.

Im Elbe-Weser-Raum wurde im vorigen Jahr im Landkreis Rotenburg die größte Kaufpreissteigerung für Ein- und Zweifamilienhäuser zum Vorjahr verzeichnet. So stieg der durchschnittlich gezahlte Gesamtpreis von 185.000 auf 225.000 Euro. Hingegen blieb der durchschnittliche Gesamtpreis für Reihenhäuser und Doppelhaushälften bei 150.000 Euro. Es sei deutlich zu erkennen, dass die Menschen durch eine hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien und der anhaltenden Preissteigerung in Großstadtnähe weiter ins Umland ausgewichen seien. Dadurch zögen auch in Tarmstedt und Sittensen die Preise an. In den Landkreisen Osterholz und Stade würden für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser noch höhere Preise verlangt, im Durchschnitt zwischen 270.000 und 258.000 Euro. Auch im Landkreis Cuxhaven seien bereits durchschnittlich 183.000 Euro zu zahlen.

Bei Eigentumswohnungen registrierte der Gutachterausschuss 2020 für den Landkreis Rotenburg weniger Kaufverträge. Bei Gebrauchtimmobilien seien die Preise im Schnitt um ein Prozent auf fast 1400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gesunken. Bei Neubauten stieg hingegen der Preis auf knapp 2950 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche um beachtliche elf Prozent, wobei dieser Preis stark von der Lage im Landkreis sowie der Ausstattung beeinflusst werde.

Zur Sache

Berichte erstmals gebührenfrei

Der Grundstücksmarktberichte für 2020 und aus früheren Jahren für den Landkreis Rotenburg und andere Landkreise sind erstmals gebührenfrei auf der neuen Internetseite www.immobilienmarkt.niedersachsen.de abrufbar. Die Berichte enthalten Vergleichsfaktoren und Umrechnungskoeffizienten, mit denen sich jede interessierte Eigentümerin, jeder Eigentümer und jeder potenzielle Kaufinteressierte anhand der wichtigsten Objektmerkmale einen durchschnittlichen Marktwert für sein bebautes Wohngrundstück errechnen kann.

Die neun regionalen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Niedersachsen bestehen überwiegend aus Mitgliedern, die ihr berufliches Fachwissen und ihre regionale Marktkenntnis ehrenamtlich in die Grundstückswertermittlung einbringen. Darin vertreten sind Berufsgruppen wie Immobilienwirtinnen und -wirte, Maklerinnen und Makler, Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und -ingenieure sowie auch Landwirtinnen und Landwirte. Sie ermitteln Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktdaten und erstellen im Auftrag von Eigentümern oder Gerichten Verkehrswertgutachten bebauter und unbebauter Grundstücke.

Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in Rotenburg, Ulmenweg 9, Telefon 04261/8402114.