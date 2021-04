Auch in diesem Jahr wird es keine 72. Auflage der Tarmstedter Ausstellung geben. Die Großveranstaltung, die zuletzt 2019 stattfand, ist abgesagt. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Im zweiten Jahr in Folge wird es keine Tarmstedter Ausstellung geben. Wie die Geschäftsführung der Tarmstedter Ausstellungs-GmbH am Dienstagmorgen mitteilte, mache die dritte Welle der Pandemie eine „erfolgversprechende Planung der Tarmstedter Ausstellung zum Juli-Termin auch in angepasster Form für Aussteller und Ausstellungsgesellschaft unmöglich“. Die 72. Tarmstedter Ausstellung sollte vom 9. bis zum 12. Juli 2021 stattfinden. Bis zuletzt hatte das Ausstellungsteam versucht, das Konzept für die Großveranstaltung in Absprache mit Behörden und Ausstellern so weiterzuentwickeln, dass eine Messe im Rahmen aller zu erwartenden Auflagen möglich gewesen wäre. Am Dienstag zog das Team dann die Reißleine und sagte ab. Es soll aber am eigentlichen Ausstellungstermin die „Tarmstedter Gespräche“ und die traditionelle Eröffnungsveranstaltung zumindest in digitaler Form geben.