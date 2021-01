Die "Tarms" soll stattfinden. Die Planungen für die vier Tage rund um das zweite Juli-Wochenende laufen. (Christian Kosak)

Trotz der derzeitigen Einschränkungen infolge der Corona-Krise wollen die Organisatoren der Tarmstedter Ausstellung versuchen, die Traditionsmesse im Juli stattfinden zu lassen. Das haben die Veranstalter am Freitag bekannt gegeben. Demnach werden sie jetzt mit den Planungen für die Freilandausstellung beginnen, die zuletzt mehr als 100.000 Besucher an vier Tagen angezogen hatte. Die 72. Tarmstedter Ausstellung soll in diesem Jahr wie gewohnt am zweiten Juli-Wochenende (9. bis 12. Juli 2021) stattfinden. Allerdings werde man zunächst noch nicht mit dem gewohnten Umfang der Großveranstaltung planen.

Die Organisatoren haben sich dafür entschieden, in den nächsten Wochen erst einmal die Detailplanungen für die Freilandausstellung zu starten. Dafür habe der Aufsichtsrat der Ausstellungs-GmbH am Dienstag dieser Woche einstimmig seine Zustimmung gegeben. In welchem Umfang später zusätzlich die publikumsintensiven Bereiche geplant werden, werde schrittweise entschieden, hieß es seitens der Geschäftsführer Dirk Gieschen und Frank Holle, der Prokuristin Julia Wöltjen und dem Handlungsbevollmächtigten Jörg Weiss am Freitag gegenüber Journalisten: „Die Tarmstedter Ausstellung ist für Aussteller und Besucher seit sieben Jahrzehnten klar eine Sommerveranstaltung. Der Norden trifft sich in diesem Jahr im Juli in Tarmstedt – wenn auch aus heutiger Sicht leider mit einem eingeschränkten Programm und mit einer begrenzten Besucherzahl. Aber wir werden das planen und umsetzen, was vernünftig und möglich ist.“