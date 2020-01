Die Medienscouts Paul Kieseling (links) und Silas Otten sind durch die Klassen gegangen. (Carmen Jaspersen)

Tarmstedt. Gar nicht so leicht, Unterricht zu machen, wenn Schüler zwar physisch vor einem sitzen, mit den Gedanken aber offenbar in einem Parallel-Universum unterwegs sind. Das erlebt die Lehrerin Rabea Medebach gar nicht so selten, und zu tun habe das mit den Sozialen Medien, denen sich kaum ein Schüler entziehen könne. Oft genug seien sie Opfer von Cybermobbing, sagt sie. „Es ist manchmal sehr schwierig, den geplanten Stoff durchzunehmen bei dem Wahnsinn, mit dem sich die Jugendlichen beschäftigen“, so die Fachbereichsleiterin für Kunst, Musik und Soziales Lernen.

Weil die „Digitalen Welten“ ganz viel Einfluss auf das Leben von Lehrern, Schülern und Eltern nehmen, hat die KGS sie zum Thema ihres alle zwei Jahre stattfindenden Präventionstags gemacht. Am Freitag haben sich Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen auf vielfältige Weise mit Gefahren und Verhalten im Netz, Computerspielen, Sucht und Internetpornografie beschäftigt.

Im Forum der KGS wurde für die Siebtklässler ein Theaterstück zum Thema „Cybermobbing“ aufgeführt. Am Beispiel der Schülerin Lea, die einen Modekanal bei Youtube starten will, zeigt das Stück, wie einer Jugendlichen von Whatsapp und Youtube nicht nur die Zeit gestohlen wird, sondern ihr ganz schnell auch noch die Kontrolle über das eigene Leben entgleitet. Am Ende wehrt sich Lea gegen das Mobbing im Netz und holt sich Hilfe.

Mit Pornografie im Internet beschäftigten sich die Neuntklässler. Ein unter Jugendlichen tabubehaftetes Thema, wie Sarah und Merle, beide 14 Jahre alt, berichten: „Da spricht keiner drüber.“ Dabei hatten sie just in einem Vortrag eines Religionspädagogen gehört, dass 70 Prozent der Jungen zwischen 13 und 18 Jahren Pornos im Netz anschauen und zehn Prozent der gleichaltrigen Mädchen. Der Fachmann habe von einer Sucht gesprochen, die sich negativ auf das Gefühlsleben der Jugendlichen auswirke: Man verliere das Sättigungsgefühl und könne sich nicht mehr auf Beziehungen einlassen, weil man es gewohnt sei, bei Nichtgefallen einfach weiterzuklicken.

Schülerinnen der Klasse 5c arbeiten an einer Aufgabe, in der es um Emojis geht. (CARMEN JASPERSEN)

Den ganzen Tag im Einsatz waren die vier Medienscouts der KGS. Paul aus der 11. Klasse sowie Silas, Mariella und Theresa aus dem Jahrgang 10 gehören einer AG an, die Schüler und Lehrer beim Umgang mit dem Internet berät. Am Präventionstag sind sie durch die unteren Klassen gegangen und haben mit den Schülern über Verhaltensregeln für die Sozialen Netzwerke gesprochen. Ihr vielleicht wichtigster Hinweis: „Gebt nicht zu viele persönliche Daten von euch preis!“ Spam-Nachrichten sollten gelöscht und nicht weiter gegeben werden. „Spams sind Nachrichten, die nerven und die keiner braucht, und manchmal enthalten sie auch Viren oder werden in betrügerischer Absicht verschickt“, so Paul.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Recht am eigenen Bild. Die Medienscouts haben es ebenfalls thematisiert, und auch die Lehrer versuchten, den Schülern klar zu machen, wie sensibel sie mit kompromittierenden Fotos und Videos umgehen müssten, so Beratungslehrer Michael Pedrotti. Die meisten der im Netz kursierenden vermeintlich lustigen Pech- und Pleitenvideos dürften gar nicht verbreitet werden.

Zur Sache

Fragen zum Handyverbot an der KGS

Bislang gilt an der KGS Tarmstedt ein totales Handy-Verbot. Nun sollen die strengen Regeln, die in der Oberstufe allerdings nicht ganz so streng eingehalten werden, überarbeitet werden. Die Schülervertretung soll Vorschläge dazu machen und hat zur Vorbereitung am Präventionstag einen Fragebogen an rund 300 Schüler der Klassen 7 bis 10 verteilt.

Noch ist der Fragebogen nicht vollständig ausgewertet. Es gibt aber schon einige Ergebnisse, zum Beispiel Frage 14: Auch für Pornos oder Nacktfotos kann man das Smartphone nutzen. Ich selbst habe so etwas schon gesehen: 21%; Ich selbst nicht, Bekannte hatten schon mal etwas damit zu tun: 16%; Ich selbst hatte damit schon einmal Probleme - dabei ging es um Bilder von mir: 1%; Ich selbst nicht, Bekannte hatten schon mal Probleme mit Videos/Fotos von sich: 12%; Das kenne ich nur vom Hörensagen: 39%. Habe ich noch nicht mitgekriegt, kenne ich nicht: 11%.

Frage 13: Das Smartphone kann auch genutzt werden, um andere zu mobben, zu schikanieren, fertigzumachen. Ich selbst hatte damit schon mal zu tun - Opfer: 9%; Ich selbst hatte damit schon mal zu tun - als Täter: 8%; Ich selbst nicht, Bekannte hatten damit aber schon mal zu tun - als Opfer: 15%; Ich selbst nicht, Bekannte hatten damit aber schon mal zu tun - als Täter: 13%; Das kenne ich nur vom Hörensagen: 43%; Habe ich noch nicht mitgekriegt, kenne ich nicht: 12%.

Frage 10: Ich würde mein Smartphone gerne häufiger sinnvoll im Unterricht einsetzen. Ja, sehr gerne: 72%; Ein wenig: 22%; Nein: 6%.

Frage 12: Mit dem Smartphone kann man Schlägereien „aus Spaß“ auf Video aufnehmen. Ich selbst hatte damit schon mal zu tun: 7%; Ich selbst nicht, Bekannte hatten damit aber schon mal zu tun: 15%; Das kenne ich nur vom Hörensagen: 53%; Kenne ich nicht: 25%.

Frage 11: Inwiefern wissen deine Eltern, was du mit dem Smartphone machst? Sie haben keine Ahnung: 37%; Sie fragen manchmal: 44% Sie gucken manchmal mit mir zusammen aufs Smartphone: 12%; Sie kontrollieren das Smartphone manchmal: 5%; Sie benutzen spezielle Apps zur Kontrolle: 2%.