Gebrauchte Plastiktüten und anderen Müll sollen die Tarmstedter beim Spazierengehen in der Landschaft aufsammeln. (Jens Büttner)

Tarmstedt. Jedes Jahr gehen die Tarmstedter Jugendfeuerwehr und die Holschendorfer Crew los, um in einer gemeinsamen Aktion Müll in der Tarmstedter Feldmark einzusammeln. Im Jahr zwei der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Tarmstedt einen anderen Plan, teilt Bürgermeister Wolf Vogel mit: Alle Spaziergängerinnen und Spaziergänger mit und ohne Hund sowie alle Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer in der Tarmstedter Feldmark sollen bei ihrer Freizeitbeschäftigung einen Müllbeutel mitnehmen und auf ihren Wegen in Feld und Flur die Umgebung von Müll säubern, den gedankenlose Zeitgenossen achtlos in der Landschaft entsorgt haben.

„Wegen der Kontaktbeschränkungen müssen wir diesmal andere Wege gehen“, so Vogel, der dafür gerne eine Anregung des ehemaligen Vorsitzenden des Tarmstedter Umweltausschusses, Erhard Bäsler, aufgreift. Damit der gesammelte Müll ordnungsgemäß entsorgt werden kann, wird von der Abfallwirtschaft des Landkreises Rotenburg in Abstimmung mit dem Tarmstedter Sportverein in der Zeit von Freitag, 9. April, bis Montag, 19. April, ein Müllcontainer beim Vereinsheim am Tarmstedter Sportgelände (Wendohweg) aufgestellt.