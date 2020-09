Im Gemeinderat ist man sich einig: Wolf Vogel wird nur schwer zu ersetzen sein. Der Tarmstedter Bürgermeister wird 2021 nicht wieder zur Wahl antreten. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Schon jetzt steht fest, dass der neu gewählte Tarmstedter Gemeinderat am Donnerstag, 4. November 2021, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen wird. Ebenfalls klar ist, wer mit Sicherheit nicht mehr zu dieser Runde von ehrenamtlichen Politikern gehören wird, die die Geschicke der Gemeinde Tarmstedt zu einem großen Teil bestimmt: Bürgermeister Wolf Vogel. Der 75-Jährige hat erklärt, dass er sich zum Ende dieser Wahlperiode vollständig aus der Politik zurückziehen wird. Die Ankündigung wird in Tarmstedt parteiübergreifend bedauert, zumal derzeit völlig unklar ist, wer ihm im Amt folgen könnte.

„Nächstes Jahr werde ich 15 Jahre Bürgermeister gewesen sein“, so Vogel auf Anfrage, und mit Blick auf sein Alter meint der SPD-Mann: „Das ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören.“ Er habe die Angelegenheit bereits mit seinen Kindern abgestimmt, und er freue sich auf das Plus an Freizeit, die er gerne mit seinen beiden Enkeln verbringe, die in Kanada leben.

Gleichwohl mache ihm die Arbeit im Gemeinderat, dem er seit 1985 angehört, und als Bürgermeister „sehr viel Spaß“, wie er sagt, „mir liegt das“. Gemeinsam habe der Rat „viel geschafft in den letzten Jahren“. Vogel erinnert an die Dorferneuerung, die Bau- und Gewerbegebiete, die Übergabe der kommunalen Kindergärten ans DRK, die vielen Pflanzmaßnahmen: „Die wesentlichen Beschlüsse haben wir einvernehmlich gefasst“, sagt er. Wichtig sei ihm gewesen, dass alle Ratsmitglieder auf dem gleichen Wissensstand seien, daher stelle er selbst die Ratsvorlagen mit den Erläuterungen zu den jeweiligen Themen zusammen.

Ausgleichend und fürsorglich

Vogels überparteiliche Amtsführung wissen sie auch bei der CDU zu schätzen. Die verzichtete nach der Wahl 2016 auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten, sodass Vogels Wiederwahl im Rat reine Formsache war – CDU-Fraktionschef Joachim Müller hatte dies sogar selbst vorgeschlagen. Vogel betonte damals, in der vergangenen Ratsperiode sei konstruktiv, offen und Aufgaben orientiert gearbeitet worden. Er vertraue darauf, dass dies so bleibe. „Ich jedenfalls werde nach Kräften dazu beitragen“, sagte Vogel.

Dass ihm das gelungen sei und immer noch gelinge, attestiert ihm CDU-Fraktionschef Joachim Müller ohne Umschweife: „Wolf hat mit seiner wohlwollenden, ausgleichenden, ja fürsorglichen Art sehr viel für die Tarmstedter getan. Er ist ein akribischer Arbeiter, und möglicherweise wird die Gemeinde eine Halbtagskraft einstellen müssen, die diesen Einsatz künftig kompensiert.“ Die Nachfolgefrage werde die CDU-Fraktion in ihrer nächsten Sitzung am 28. September erörtern. Ob er sich selbst das Amt zutraut? Grundsätzlich ja, sagt der 55-jährige selbstständige Fleischermeister, allerdings würde er wohl kaum den Einsatz bringen können, den Vogel zeige.

Von „großen Stiefeln“ spricht Hella Rosenbrock, stellvertretende Bürgermeisterin seit 2006 und seit 2001 im Rat, als sie auf das Nachfolgeproblem angesprochen wird. „Ich würde Wolf für weitere fünf Jahre wählen“, sagt die 57-jährige CDU-Frau. Denn Vogel stecke in den Themen drin wie kein anderer und habe als Rentner viel Zeit für den ehrenamtlichen Job. Wer ihm nachfolgen könnte? „Wir müssen erst mal sehen, wer überhaupt in den Rat gewählt wird“, meint sie. Hat sie selbst Ambitionen? „Dazu möchte ich mich noch nicht äußern.“ Sie müsste das ohnehin erst mit ihrem Arbeitgeber besprechen, dem Kreissportbund, bei dem sie seit 37 Jahren beschäftigt sei.

Wie ernst Wolf Vogel sein Bürgermeisteramt nimmt, erklärt SPD-Fraktionschef Bernd Sievert beispielhaft anhand der Straße Am Friedhof. Als die ausgebaut wurde, habe Vogel die Anliegerbeiträge selber ausgerechnet, um die krankheitsgeschwächte Verwaltung im Rathaus zu entlasten. „Er bereitet die Sitzungen gut vor, und überhaupt ist er in allen Dingen sehr akribisch“, sagt Sievert. Vogel werde „große Fußstapfen“ hinterlassen.

Einen möglichen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aus den Reihen der SPD sieht Sievert derzeit noch nicht. Er selbst traue sich die Aufgabe zwar zu, sagt der 56-Jährige, doch trete er bei der Kommunalwahl 2021 an, um hauptamtlicher Samtgemeindebürgermeister zu werden. „Da ich davon ausgehe, dass ich diese Wahl gewinne, habe ich mir über den Tarmstedter Bürgermeister noch keine Gedanken gemacht.“