Joachim Müller hat seinen Betrieb 2001 als Nebenberufler gegründet und einfach immer weitergemacht. (CARMEN JASPERSEN)

Tarmstedt. Das Schild an der Straße ist nicht zu übersehen. Gut so, denn das idyllisch gelegene Wohnhaus am Tarmstedter Ortsrand hätte sonst nicht vermuten lassen, dass sich an dieser Stelle auch eine Produktions- und Verkaufsstätte verbirgt. Seit fast 20 Jahren schon betreibt Joachim Müller hier eine kleine Fleischerei. Zuerst nebenberuflich und mittlerweile als Pensionär. Mit der wohl kleinsten Fleischerei Tarmstedts ist Müller in der Region zur Marke geworden.

Mit der Arbeit eines Fleischers wurde Müller schon als Kind vertraut gemacht. „Hausschlachtungen gehörten zum Alltag“, erinnert er sich. Professionell erlernt hat er den Beruf aber auch, Anfang der 80er-Jahre in Kirchtimke war das. Nach der Lehre absolvierte er seine Wehrpflicht bei der Bundeswehr. Und, obwohl es nie sein Plan war, blieb er dort hängen. Müller verpflichtete sich zunächst für vier und später für zwölf Jahre.

Aber ihm reichte es nicht, nur seinen Dienst zu leisten und daher qualifizierte er sich weiter: Anfang der 90er-Jahre erlangte er über die Abendschule seinen Kochgesellen und absolvierte eine Weiterbildung zum Bürokaufmann. 1996 legte er über die Berufsförderung der Bundeswehr in Hamburg seine Meisterprüfung zum Fleischer ab. „Das war von vornherein klar“, sagt er. Zugleich musste er sich dann entscheiden: weiter als Berufssoldat oder ein Leben als Zivilist? Nach langer Überlegung entschied er sich für eine Karriere in der Bundeswehr. Aber der Wunsch, seine beruflichen Ausbildungen zu nutzen und seinen Wurzeln treu zu bleiben, war weiterhin da.

So gründete er 2001 schließlich nebenberuflich seine Ein-Mann-Fleischerei am familieneigenen Wohnhaus. Hauptberuflich war er als Spieß für die jungen Soldaten in seiner Kompanie verantwortlich, zudem engagiert er sich seit 1991 als Ratsherr für die Samtgemeinde Tarmstedt und nicht zuletzt ist er auch noch Ehemann und Vater zweier Kinder. Das hört sich nicht nur nach viel an, das war es auch, wie er einräumt: „Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe.“ Seine Frau Ulrike Müller nickt, als er das sagt. Sie hat ihn in dem kleinen Geschäft stets unterstützt. Ganz am Anfang half auch noch seine Mutter im Laden mit.

Inzwischen ist Joachim Müller zwar seit fünf Jahren pensioniert, er hat aber immer noch nur zwei Hände: „Hätten wir hier in der Gemeinde uneingeschränkten Wettbewerb, hätte ich keine Chance“, verweist Müller auf die Konkurrenz in der Region. Doch es gebe unter den Kaufleuten ein gutes Miteinander. Jeder lasse den anderen Fleischern Raum und so habe er schlicht seine Nische gefunden. „Ich mache zum Beispiel das beste Knipp der Gegend“, ist er überzeugt. „Das ist ordentlich gewürzt, denn lasches Knipp mag ich gar nicht.“

Bekannt sei er aber auch für seine Nackensteaks. Und das habe sich herumgesprochen. Diese Mundpropaganda sei für ihn die beste Werbung. Er habe zwar auch eine Internetseite und einen Facebook-Auftritt, aber diese spielten letztendlich keine große Rolle. „Wer zu mir kommt, der kommt, weil er ein bestimmtes Produkt will“, weiß er aus Erfahrung aus den Gesprächen mit seinen Kunden. Viele wohnten zwar in der Samtgemeinde, einige Kunden kämen aber auch aus Osterholz oder Verden. Zweimal im Jahr lockt er mit je 320 Litern Erbsensuppe scharenweise Menschen zu sich: „Die ist meist nach 45 Minuten restlos ausverkauft“, erzählt er.

„Bauchscheiben, Schaschlikspieße, Bauchfackeln, Hähnchenbrustfilet“, zählt er weitere Klassiker auf. Bratwurst kauft er von Fleischerei Bösch aus Tarmstedt ein, denn er habe keinen Kutter, so nennen die Fleischer einen speziellen Fleischwolf. Und auch Mettwurst gebe es nur, wenn das Wetter mitspielt. So viel Ware wie andere Fleischer habe er nicht. „Ich bin alleine, mehr schaffe ich nicht.“ Aber er sei mit Herzblut bei allen Speisen dabei. „Ich bin Perfektionist, deshalb lieber ein bisschen weniger Vielfalt, dafür aber top.“

Seine Ehefrau steuert ab und zu Gemüsespieße zum Sortiment bei. Diese seien vor allem auf den Grillveranstaltungen, die er auf Wunsch ausrichtet, auch immer ein Hit. Derzeit sei dies aber aufgrund der Pandemie nicht möglich. „Das Auftragsbuch war voll“, blickt er bedauernd zurück. Doch wirklich Sorgen mache er sich über den Einkommensausfall der vergangenen Monate nicht, denn „ich stehe auf zwei Beinen.“ Sein Unternehmen sei zwar weit mehr als ein Hobby, aber dank der Bundeswehrpension auch nicht der Alleinerwerb. So stehe er mit seinen Angeboten auch nur auf wenigen Märkten. Sein Fleisch kommt von zwei Bremer Händlern, sei konventionell und von bester Qualität, aber „ich kann nicht sagen, wo das Schwein gelaufen ist“, schränkt er ein. Es komme aber aus der Region.

Neben Knipp führt er auch weitere Hausmacherwaren wie Blutwurst, Zungenwurst oder Sülze. Doch diese seien längst nicht mehr so gefragt wie früher. „Die jungen Menschen kaufen schlicht weniger aus dieser Schiene“, erzählt er. Das Geschäft laufe auch heute nicht schlecht, ganz im Gegenteil, aber es gibt heute weniger Kunden, die Großeinkäufe an Hausmacherwaren tätigen. Eine Abkehr von Fleisch als solches erlebe er nicht - nur die nachgefragten Waren wandelten sich. Dennoch zeichnet sich für sein Unternehmen auf mittlere Sicht ein Ende ab: Denn seine zwei Söhne gehen beide eigene Wege. „Und das ist auch richtig so.“

Weitere Informationen finden sich unter www.joachim-mueller-tarmstedt.de