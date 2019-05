Frank Holle (links) und Stephan Korte gehen in die Stichwahl. (Sebastian Kelm)

Stuhr/Tarmstedt. Sie waren beim öffentlichen Verfolgen der Wahlergebnisse im Stuhrer Rathaus immer wieder zu hören: die Fußball-Sprüche. Ein Wort dominierte dabei: „Verlängerung“. Denn in diese müssen die beiden „Finalisten“ um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Stuhr am 16. Juni. Oder um in der Ballsport-Sprache zu bleiben: Stephan Korte hatte Feldvorteile, Tarmstedts Rathauschef Frank Holle etwas weniger vom Spiel, am Ende gab es aber quasi ein Unentschieden. Die Qualifikation für die nächste Runde nicht geschafft hat André Uzulis. Und Fußball-Vergleiche beiseite, Politik-Modus an: Der unabhängige Bewerber Korte, bekanntlich unterstützt von SPD und Grünen, schaffte 43,80 Prozent, CDU-Mann Holle 42,90 Prozent, die 50-Prozent-Marke knackte im ersten Anlauf also keiner von beiden. Auch deshalb, weil der Liberale Uzulis achtbare 13,30 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte.

Nun also wird aus dem Dreikampf ein Duell. Und mehr als nur Außenseiterchancen hat dabei Stephan Korte. Der war selbst positiv überrascht bis ehrlich erstaunt über seine hauchdünne Führung. „Ich bin ja nicht als Favorit angetreten“, spielt er auf den zeitlichen Wahlkampf-Vorsprung und die starke christdemokratische Unterstützung seines Hauptkonkurrenten Holle an. Sein Ziel habe zunächst gelautet, ein Stechen zu erreichen. Aber nun, als Stimmen-Primus, ist Korte auf mehr aus: „Jetzt will ich auch unbedingt gewinnen, jetzt will ich's auch unbedingt werden.“

Seine Zuversicht nährte nach eigenen Angaben, wie er direkt bei den Stuhrern – mit rund 1200 habe er in den vergangenen Wochen persönliche Gespräche geführt – angekommen sei. „Ich bin auf die Menschen zugegangen statt sie zu mir kommen zu lassen. Dabei habe ich gute Eindrücke gewonnen – und an Sicherheit“, so der 54-jährige Senatsrat aus Bremen mit SPD-Parteibuch. Der holte übrigens im Feuerwehrhaus Brinkum mehr als die Hälfte aller Stimmen und mit 36,10 Prozent im Feuerwehrhaus Stuhr die wenigsten.

Letzteres gehörte mit gut 50 Prozent dem Christdemokraten und Samtgemeindebürgermeister von Tarmstedt, Frank Holle, der andererseits in Bibliothek und Feuerwehrhaus Brinkum schlecht wegkam. Der 51-Jährige haderte naturgemäß damit, vorerst nur zweiter Sieger zu sein. „Ich bin enttäuscht, na klar. Logisch will man der sein, der gewonnen hat.“ Er sehe das „ungeheuer knappe Ergebnis“ als Ansporn für sich und die Stichwahl als „Motivation“ für die Bürger: „Die Leute wissen, sie müssen wieder hin.“ Er müsse sich nun erst einmal – nach einem Tag Verschnaufpause – wieder mit Tarmstedter Belangen beschäftigen, nach seiner Rückkehr an diesem Dienstag ins dortige Rathaus gehe es gleich daran, wichtige Entscheidungen vorzubereiten. Abends soll aber schon wieder mit dem Stuhrer CDU-Vorstand getagt werden, um das weitere Vorgehen hier zu besprechen. Und natürlich zu analysieren, warum er jetzt im Hintertreffen liegt.

Eine Erklärung hatte er schon. „Dieses schöne Video“ habe ihm sicher Zuspruch bei jüngeren Stimmberechtigten gekostet, sagte er. Und meinte: den millionenfach geklickten Clip „Die Zerstörung der CDU“ von Youtuber Rezo. Gleichwohl stellte er klar: „Die Großwetterlage soll keine Entschuldigung sein.“

Entspannter Zuschauer am „Spielfeldrand“ ist ab sofort André Uzulis. Der sah in seinem Abschneiden ein „sehr, sehr gutes FDP-Ergebnis“. Jetzt will er sich wieder auf auf seinen Job als Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in Hessen konzentrieren.