Seit 35 Jahren arbeitet Gerhild Lemke als Organistin in der Kirchengemeinde Grasberg und leitet seit 25 Jahren den Kirchenchor. (von der Decken)

Grasberg. „Das weiß man“, sagt Gerhild Lemke und meint damit die Kälte der Kirchen, die Organisten während ihres Arbeitsalltags regelmäßig in die Knochen kriecht. Sie wappnet sich dagegen seit 35 Jahren mit warmer Kleidung und einer Organistenheizung.

Vor 35 Jahren war es die angebotene Teilzeitstelle als Organistin, vor allem aber die Arp-Schnitger-Orgel, die Lemke in die Grasberger Kirchengemeinde zog. Der Orgelbaumeister Arp Schnitger war ihr ein fester Begriff. „Wenn man Orgel spielt, weiß man, warum die Arp-Schnitger-Orgel so berühmt ist“, so ihre Erklärung zur Faszination für diese Orgel, die in diesem Jahr den 325. Geburtstag feierte, und deren besonderen Klang. Als die studierte Kirchenmusikerin mit Aufbaustudium für Cembalo und Alte Musik 1984 die Grasberger Stelle antrat, war die Arp-Schnitger-Orgel jedoch gerade zur Renovierung ausgebaut. Bis zu deren Einweihung im Jahr 1985 spielte Lemke daher erst einmal auf einer Leihorgel der Bremischen Evangelischen Kirche.

Gefragt danach, was vor dreieinhalb Jahrzehnten anders als heute war, erzählt sie von den zwei Posaunenchören, die es zu der Zeit im Gegensatz zu heute noch gab. Und es gab zu der Zeit noch zwei Pastorenstellen, sodass jeden Sonntag in der Grasberger Kirche Gottesdienst gefeiert wurde. Auch das hat sich verändert. Heute gibt es eine Kooperation zwischen Grasberg und Hüttenbusch und Gerhild Lemke spielt am zweiten Weihnachtstag seitdem immer in Hüttenbusch. Ihr Einsatzgebiet aber, betont die Organistin, liegt in Grasberg.

Mehr geworden ist in den vergangenen Jahrzehnten die Anzahl der Tasteninstrumente in der Grasberger Gemeinde. “Mir liegt vielseitige Kirchenmusik am Herzen“, erklärt sie diese Entwicklung. Ein Beispiel dafür sind die Sommerkonzerte, die seit 2000 regelmäßig in der Grasberger Kirche stattfinden. Im Laufe der Jahre schaffte Lemke vier Tasteninstrumente wie das Klavier für das Gemeindehaus, das Orgelportativ, die kleine Truhenorgel, um mit den Bläsern gemeinsam spielen zu können, und ein E-Piano für die Kirche an.

Seit 25 Jahren Adventssingen

Und auch die Chorgröße hat sich im Laufe der Jahrzehnte positiv verändert. In den ersten zwei Jahren glaubte die Organistin, nicht mit mehr als 14 Sängern singen zu können. Heute blickt sie auf einen stabilen Stamm von 30 Chormitgliedern. Unter ihrer Ägide wurde vor 25 Jahren das mittlerweile traditionelle Adventssingen ins Leben gerufen. Denn von Anfang an sei es ihr wichtig gewesen, eine Veranstaltung für alle Generation anbieten zu können. Seit 25 Jahren findet seitdem in der Grasberger Kirche an jedem 1. Advent um 17 Uhr das Adventssingen mit Weihnachtsliedern aus aller Welt zum Hören und zum Mitsingen statt. „Das Mitsingen steht dabei ganz klar im Vordergrund“, betont die Grasberger Musikerin. Der sangeskräftige Chor ermuntert an diesem Adventssonntag wieder zum Mitsingen. „Singen braucht die Gruppe, das bieten wir am ersten Advent.“

Offene Wünsche zu den ihr noch verbleibenden eineinhalb Jahren als Organistin in der Grasberger Kirche hat sie nicht. „Ich bin zufrieden, freue mich über alle, die mitsingen und bemühe mich, gemeinsam mit ihnen schöne Musik zu machen“, resümiert sie. Vor dem Ruhestand graut ihr nicht. „Ich arbeite nicht nur in der Kirche, sondern bin auch ein gläubiger Mensch“, erklärt sie ihre Gelassenheit. Denn alles habe seine Zeit und seinen Rhythmus. Und außerdem seien Orgelvertretungen ziemlich gefragt. „Kommt Zeit, kommt Rat.“ Dankbar ist sie für die Unterstützung, die ihre Arbeit durch den wohlwollenden Kirchenvorstand, die Pastoren und den Förderverein der Kirchengemeinde Grasberg erfährt.

Im Schnitger-Gedenkjahr findet zum 25. Mal das Adventssingen unter Leitung von Gerhild Lemke am Sonntag, 1. Dezember um 17 Uhr in der Grasberger Findorffkirche, Speckmannstraße 42, mit dem Kirchenchor Grasberg, Instrumentalisten und Reinhild von Michalewsky, die Geschichten und Gedichte liest, statt.