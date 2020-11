Jürgen Linke mit den ersten Exemplaren des Krimibands. (Antje Stürmann)

Borgfeld. Die Borgfeld-Krimis sind gedruckt. Eine Woche früher als geplant präsentiert Jürgen Linke vom Kulturforum den Band „Tatort Borgfeld“, in dem lokale Geschichtenschreiber ihre Mörder an der Wümme meucheln lassen. Das Buch enthält 22 Beiträge des Schreibwettbewerbs „Mörderisches an der Wümme“, rund 500 Exemplare hat das Kulturforum vorerst drucken lassen. „Dieses Buch in den Händen zu halten, ist wie Weihnachten“, freut sich Jürgen Linke. „Es steckt viel Arbeit darin.“

Bereits im Herbst 2019 habe die Planung für den Schreibwettbewerb begonnen, zu der auch die Frage gehörte: Wie könnten die Autoren und ihre Arbeit gewürdigt werden? 25 Hobbyliteraten hatten ihre mörderischen Geschichten eingereicht. „Fast alle waren so gut, dass sie abgedruckt worden sind“, so Linke. Das Jury-Team aus Buchhändlerin Caroline Brummerloh, Dorothea Bunse-Winkler und Jörg Behrmann habe „ordentlich daran mitgearbeitet“, ebenso wie Verleger Helmut Donat.

Entstanden ist eine 216 Seiten umfassende Sammlung aus Geschichten „über die Abgründe mörderischer Seelen“ in einem ländlich-sittlichen Ambiente, kündigt Helmut Donat süffisant an. Gewalt und Niedertracht ganz nah, hier in Borgfeld, an Orten und in Straßen, die den Lesern bestens bekannt sind. Der Nachbar könnte der Mörder sein. Oder das nächste Opfer. „Den Ermittlern geht die Arbeit nicht aus“, so Donat. Mit viel Fantasie und einem unbestechlichen Sinn für das Wesentliche, so Donat, rückten die Autorinnen und Autoren der Borgfelder Krimiszenerie auf den Grund, „lösen die schwierigsten Fälle und sind dabei höchst unterhaltsam und humorvoll“.

Gewonnen hat das Buch nach Ansicht von Jürgen Linke durch die bearbeiteten Fotos des Borgfelder Fotografen Reinhard Wirtz. Dem Cover liege ein Bild der Malerin und Lyrikerin Anne Bendig zugrunde, das die Künstlerin Ursula Gallenkamp-Behrmann bearbeitet habe. Wer eines der ersten Exemplare ergattern möchte, dem bietet sich am Sonnabend, 28. November, die Gelegenheit: „Ab 9 Uhr stehen Vertreter des Kulturforums an einem Stand vor dem Supermarkt Rewe in der Ortsmitte und verkaufen die Bücher“, sagt Linke. Später seien sie im Buchhandel oder beim Verlag erhältlich. Das Kulturforum hoffe auf einen „regen Verkauf“, um seine Ausgaben für den Druck zu decken, so Linke.

Ehrung per Videokonferenz

Wer im Wettbewerb des Kulturforums die besten Borgfeld-Krimis geschrieben hat, will das Borgfelder Kulturforum am Donnerstag, 26. November, ab 18 Uhr per Videokonferenz verkünden. Geplant war eine Lesung, die muss jedoch wegen der aktuellen Auflagen zu Covid-19 ausfallen, sagt Jürgen Linke. An der Videokonferenz via Zoom werden nun Vertreter der Jury teilnehmen und Rudolf Hickel als Schirmherr des Schreibwettbewerbs werde einige Worte sagen. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, sendet eine E-Mail an Jörg Behrmann: woooge@web.de und erhält danach eine Einladung mit entsprechendem Link, der am Tag der Konferenz als virtuelle Eintrittskarte dient.

Weitere Informationen

„Tatort Borgfeld“, herausgegeben vom Kulturforum Borgfeld, ist erschienen im Hardcover-Einband und ab 28. November zu einem Preis von 14,80 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-949116-02-5). Das Buch umfasst 216 Seiten, auf denen auch Fotografien von Reinhard Wirtz abgedruckt sind.