Die Idee, ein Bürgerhaus in den Räumen der Borgfelder Kirchengemeinde zu gestalten, ist vorerst vom Tisch. Nun geht die Suche weiter. (Christian Kosak)

Borgfeld. Der Bürgervereinsvorsitzende Heiko Wagener wendet sich jetzt in einem Brandbrief an die Bremer Kulturdeputation. Der Grund: Die Errichtung eines Bürgerhauses in Borgfeld soll nicht weiter verfolgt werden. So lautete jedenfalls die Empfehlung der Kulturdeputation an den Bremer Senat im vergangenen Frühjahr. Doch damit will sich Wagener nicht zufriedengeben. In seinem Schreiben, das der WÜMME-ZEITUNG vorliegt, stellt er klar, dass ein Bürgerhaus nur Sinn mache, wenn es im Stadtteil angesiedelt sei. „Ein Bürgerhaus soll ein gesellschaftliches und kulturelles Zentrum in der Gemeinde sein“, schreibt der Bürgervereinsvorsitzende an die Deputierten.

Diese machen indes den Vorschlag, dass das Focke-Museum in Riensberg Veranstaltungsräume erhalte, die auch für eine öffentliche kulturelle Nutzung zugänglich gemacht werden könnten. So wäre es möglich, Angebote an unterschiedliche Zielgruppen aus Schwachhausen, Horn und Borgfeld zusammenzulegen und dafür zukünftig die Museumsanlage zu nutzen.

Das Tauziehen um ein Gemeinschaftshaus in Borgfeld geht somit weiter. Auch der Gründer der Initiative Borgfelder Forum, Hermann Vinke, stellt klar, „dass ein Bürgerhaus nur Sinn macht, wenn es im Stadtteil angesiedelt ist.“

Borgfelds Beiratssprecher Gernot Burghardt will indes abwarten. Die Vorlage der Deputation sei lediglich eine Empfehlung. Das letzte Wort habe schließlich die Bürgerschaft. Wann die Mitglieder zum Thema tagen, ist weiterhin offen.