Worpswede. Die Sitzung war lang und schweißtreibend. Über drei Stunden tagte der Worpsweder Gemeinderat am Dienstag bei tropischen Temperaturen. Die Tagesordnung war dennoch nicht in Gänze abzuarbeiten, der Sitzungsverlauf zuweilen chaotisch, und am Ende stand ein Beschluss im Fokus, der mehr Fragen aufwarf, als er beantwortete. Neben der Außenbereichssatzung für Hüttendorf, über die, wie berichtet, bereits mehrfach ausführlich in den Fachausschüssen debattiert worden war und die letztendlich einstimmig den Rat passierte, standen die Anregungen und Hinweise der Gemeinde Worpswede zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Osterholz ausführlich zur Debatte. Danach wurde der geplante Bericht über den Gemeindeentwicklungsprozess vertagt. Er soll nun in einer Sondersitzung nach den Sommerferien, aber vor der nächsten regulären Ratssitzung im Oktober behandelt werden.

Aus den insgesamt 20 Punkten, die die Verwaltung zum RROP vorgelegt hatte, stach einer hervor: Unter 14. formulierte sie das Anliegen, den Schießstand Waakhausen als „überregional bedeutsame“ Anlage zu definieren und sicherzustellen, dass das Areal als „Vorbehaltsgebiet Erholung“ kategorisiert wird. Dieses Thema, das seit Monaten die Öffentlichkeit beschäftigt, rief großes Publikumsinteresse hervor. Die Ratsdiele war bis auf den letzten Platz gefüllt, einige Zuhörer bekamen gar keinen Stuhl mehr ab. Die neu formierte Bürgerinitiative pro Schießstand war mit zahlreichen Unterstützern ebenso anwesend wie die Gegner der Anlage.

Beide Gruppen wie auch die Ratsmitglieder erfuhren dann zu Beginn der Sitzung, dass Bürgermeister Stefan Schwenke diesen Tagesordnungspunkt komplett streichen wollte. Seine Begründung, dass die Gemeinde Worpswede sowieso keinen Einfluss auf das weitere Verfahren haben werde, wurde mit Unverständnis quittiert. Jochen Semken von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) betonte, dass sämtliche Beschlüsse zum RROP nur Vorschläge der Gemeinde seien, der Landkreis aber durchaus Wert auf dieses Meinungsbild lege, ansonsten müsse man sich ja auch nicht mit den weiteren Punkten auf der Liste beschäftigen. Er sprach von einem „Taschenspielertrick“ der Verwaltung und beantragte dann nach längerer Diskussion mit dem Ratsvorsitzenden Gerhard Witte (SPD) über das korrekte Prozedere, den Punkt 14 auf der Tagesordnung zu belassen.

Sorge um Erhalt des Kugelstands

Schon in der folgenden Einwohnerfragestunde wurde deutlich, dass die Zuhörer vor allem das Thema Waakhausen bewegte. Johannes Strauß, der eine Online-Petition pro Schießstand initiiert hatte, wollte wissen, ob die Gemeinde Worpswede ein Interesse am Fortbestand der Anlage hat. Schwenke antwortete darauf mit dem Verweis an den Landkreis, der zuständig sei, nicht die Gemeinde. Strauß hakte nach, ihm gehe es um die Frage des Interesses, nicht um die Zuständigkeit. Der Bürgermeister betonte daraufhin noch einmal, er müsse sich zurückhalten, auch wenn immer wieder versucht werde, ihn in dieses Verfahren hineinzuziehen.

Für die einzelnen Fragen zum RROP hatte die Verwaltung die Planerin Dagmar Renneke vom Büro Instara als Fachfrau eingeladen. Sie erläuterte die Punkte und machte deutlich, welche Folgen beispielsweise die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten haben. Erstere schließen jegliche andere Nutzung als die definierte aus, während Letztere einer bestimmte Nutzung zwar vorbehalten sind, aber auch andere Möglichkeiten gestattet sind. Genau diese Frage war für das Waakhauser Areal bislang nicht zu klären gewesen. Laut Renneke besteht inzwischen dank verwaltungsinterner Karten aber Klarheit darin, dass es sich bislang um ein "Vorbehaltsgebiet ruhige Erholung“ handelt.

Semken begründete nun noch einmal seinen Antrag, das Gebiet als „Vorranggebiet Erholung“ einzustufen. Das wiederum warf die Frage auf, ob dann dort auch weiterhin der Kugelschießstand überhaupt betrieben werden könne. Darüber, dass das Schrotschießen ohne Sanierung der Anlage nicht weitergeführt werden könne, sei man sich einig. Allerdings habe man keine Vorbehalte gegen den Kugelstand, der unproblematisch in Bezug auf die Umweltbelastung sei. Renneke konnte in dieser Frage keine Rechtssicherheit schaffen, sie verwies lediglich auf den Bestandsschutz. Dennoch ließ Witte über den Tagesordnungspunkt dann abstimmen, nachdem sich Wolfgang Wedelich (CDU) als Waakhauser Ortsvorsteher noch einmal Luft gemacht und bekundet hatte: „Ich bin stinksauer!“ Für die Umwidmung zum Vorranggebiet votierten daraufhin lediglich die fünf UWG-Mitglieder, Thomas Conrad (FDP) und Witte, der Rest der SPD-Fraktion lehnte gemeinsam mit der CDU den Vorschlag mit 14 zu sieben Stimmen ab.

Auch der Landkreis Osterholz kann nicht kategorisch beurteilen, ob eine Einstufung als Vorranggebiet auch das Ende des Kugelstands bedeuten muss. Relevant sei die Frage, ob ein Vorhaben raumbedeutsam ist, so Sprecherin Jana Lindemann. Auch sie verweist auf den Bestandsschutz: „Daher stellt sich die raumordnerische Frage bei einem Weiterbetrieb weder für die Kugelschießanlage noch für die Wurfscheibenanlage. Bei der Aufstellung des neuen Raumordnungsprogramms ist dieser Bestandsschutz auch Teil der Abwägung, wenn Gebiete im Bereich des Schießstandes neu festgelegt werden.“

Zur Sache

Hinweise zum RROP

Außer zum Schießstand hat die Gemeinde Worpswede zu weiteren Punkten des Raumordnungsprogramms (RROP) Hinweise beschlossen: Sie will Flächen der ehemaligen Baumschule Bremermann, beim Autohaus Schade, zwischen L 153 und K 28, westlich der L 165 in Neu Sankt Jürgen und westlich der Bergedorfer Straße als Gewerbegebiete in das Zentrale Siedlungsgebiet einbringen. Ebenso bestehende oder geplante Wohngebiete an der Lindner Straße, zwischen In de Wischen und Im Wrockmoor, Wilhelm-Scharrelmann-Weg/Rilkeweg, die bebauten Bereiche zwischen Auf der Heidwende, Am Schmidtberg und Heinrich-Vogeler-Weg sowie entlang der Straße Hinterm Berg. Der Campingplatz Waakhausen soll als „regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt“ gekennzeichnet werden. Im Bereich des Landeplatzes Hüttenbusch wird das „Vorranggebiet Natur und Landschaft“ zurückgenommen, ebenso für Neu Helgoland. Die Ortschaften Neu Sankt Jürgen und Hüttenbusch sollen als „Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten – mit räumlicher Abgrenzung“ gelten und die K 28 sowie die Wörpedahler Straße als Vorranggebiete Hauptverkehrsstraßen.