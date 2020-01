Dietmar Höhn (links) von der Gemeinde Worpswede und Mario Preis, stellvertretender Betriebsleiter des Worpsweder Hallenbads, inspizieren die marode Lüftungsanlage. (JASPERSEN)

Worpswede. Es ist warm, feucht und stickig. Gerne würde man ein Fenster öffnen, auch um den Chlorgeruch ein wenig zu vertreiben. Dringend müsste mal gelüftet werden, nicht nur im Keller unter dem Worpsweder Hallenbad, sondern auch im Bad selber. Nur die Lüftung funktioniert kaum noch. „Wir bekommen die Luft nicht mehr ausgetauscht“, sagt Mario Preis, der stellvertretende Betriebsleiter und zuckt mit den Achseln. Das sei ein Problem, aber beileibe nicht das einzige. Das Bad ist in die Jahre gekommen; wirkt es im öffentlich zugänglichen Teil trotz des unübersehbaren „Vintage-Looks“ noch gut gepflegt, so offenbart sich eine Etage tiefer ein absolut maroder Eindruck.

Für Dietmar Höhn, zuständiger Fachbereichsleiter der Gemeinde Worpswede, ist es an der Zeit, eine Gesamtaufnahme des Sanierungsbedarfs zu machen. Der Einbau einer neuen Lüftungsanlage, der schon mehrfach auf der Agenda der Verwaltung stand, aber immer wieder verschoben wurde, ist mit rund 675 000 Euro die teuerste Angelegenheit, getan ist es damit aber lange noch nicht. Das Bad, das 1974 gebaut wurde, hat die durchschnittliche Lebensdauer von Hallenbädern, die mit 40 Jahren angegeben wird, längst überschritten. Im Untergeschoss, das im Wesentlichen aus vier langen Gängen rund um das Schwimmbecken besteht, sieht man, was die Mischung von Wärme, Feuchtigkeit und Chlor über Jahrzehnte anrichtet. Es tropft, rostet und bröselt an allen Ecken und Kanten. „Wenn wir hier einen Schraubenzieher liegen lassen, dann hat der nach zwei Wochen Rost angesetzt“, erzählt Preis. Es wirkt, als sei man in einem Schiffswrack, überall Wasserschäden, die meisten davon mit Plastikrohren notdürftig geflickt. Es tröpfelt in Eimer, der Rost blüht, der Beton bröckelt. Die Technik ist größtenteils „abgängig“, wie Höhn es in der Sprache der Verwaltung ausdrückt. Soll heißen: irreparabel.

Noch schlechter als Metall verträgt sich Elektronik mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Stromausfälle häufen sich, und ein Blick in die gigantische Schrankwand, hinter der sich Dutzende Schraubsicherungen befinden, macht verständlich, warum. Kein Mensch würde solche Technik heute noch verwenden, erst recht nicht in einem Schwimmbad mit seinem immensen Energiebedarf. Meistens lasse sich die Ursache für den Blackout mit Bordmitteln beheben, berichtet Preis. Manches Mal aber habe nur noch ein Elektriker helfen können. Jedes Mal, wenn der Strom ausgeht, bleibt ein mulmiges Gefühl, ob das System wohl wieder in Gang zu bekommen ist. Der Elektriker pocht darauf, dass auch hier dringend etwas passieren muss, damit nicht irgendwann die Lichter im wahrsten Sinne des Wortes aus gehen – und bleiben. 220 000 Euro dürften allein die Arbeiten an der elektrischen Installation kosten.

Hoffen auf Fördermittel

Der dritte große Posten auf der langen Mängelliste ist das Blockheizkraftwerk des Bades, dessen Motor nach acht Jahren Dauerbetrieb verschlissen ist. 175 000 Euro werden dafür fällig. Auch das Aggregat des Hubbodens, mit dem die Wassertiefe im Nichtschwimmerbereich verändert werden kann, ist ziemlich am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt, was weitere 40 000 Euro auf der langen Rechnung ausmacht. Dieselbe Summe verschlingt auch noch einmal eine Filtersanierung. Weitere Posten für ein Frischwasserventil, Pumpenwartung und kleinere Reparaturen kommen hinzu. Nach bisheriger Bestandsaufnahme liegen die Kosten schon bei knapp 1,2 Millionen Euro – gut möglich, dass noch weitere Posten hinzukommen. Möglicherweise so viele, dass ein Neubau wirtschaftlicher wäre als eine Sanierung, so Dietmar Höhn.

Die Situation im Hallenbad wurde im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft bereits im November dargestellt. Für den Haushalt 2020 sind nur die Mittel für die Weiterführung des Bades eingeplant, die nach Spitzenwerten in früheren Jahren von 400 000 Euro Defizit auf 250 000 bis 280 000 Euro jährlich gesunken sind.

Jetzt möchte Höhn gerne ein komplettes Sanierungskonzept erarbeiten, das im besten Falle mit einer hohen Förderung seitens des Landes im Jahr 2021 umgesetzt werden kann. Der Fachbereichsleiter hofft auf einen 90-Prozent-Anteil, den das Land übernehmen könnte. Unabhängig davon werde derzeit geprüft, ob es sinnvoll sei, für die Cafeteria schon in diesem Jahr eine separate Klimaanlage zu installieren, um zumindest dort den Betrieb, zu dem auch viele Veranstaltungen und Sitzungen gehören, sicherzustellen.

Dass die Gemeinde Worpswede irgendwann mal kein Hallenbad mehr haben werde, das steht nach Höhns Ansicht nicht zur Debatte, darüber herrsche bislang in der Politik auch immer Einvernehmen. Aber mit Flickschusterei komme man nicht mehr weiter, ist der Fachbereichsleiter, der auch gleichzeitig der Kämmerer der Gemeinde ist, überzeugt. Wird die Sanierung durchgewunken, müssen sich die Worpsweder auf eine Badschließung von zwei bis drei Monaten im kommenden Jahr einstellen.