Der Sport- und Freizeitausschuss macht sich ein Bild vom Freibad in Wilstedt. Günther Nase vom Förderverein (links) und Rüdiger Engels (2. von links) erläutern die Baustellen. (Heeg)

Tarmstedt. 2000 Euro soll die Wartung des Beckensaugers fürs Hepstedter Freibad kosten, 2800 Euro hat das Personal des Wilstedter Heidebades für den gleichen Zweck auf die Wunschliste für die nächste Saison geschrieben. Dass der Förderverein des Timkebads in Kirchtimke das regelmäßig anstehende Problem zuletzt für 250 Euro lösen konnte, gab den Mitgliedern des Sport- und Freizeitausschusses dann doch zu denken. „Könnt ihr das nicht auch für uns machen?“, fragte die Hepstedter Ratsfrau Heidi Stelljes in der Sitzung im Tarmstedter Rathaus, nachdem die Politiker die drei Bäder besichtigt und alle Wünsche am Beckenrand erörtert hatten.

Aussagekräftige Besucherstatistik

Frank Hahs, Hausmeister im Kirchtimker Freibad und offenbar technisch begabt, hatte die Wartung des wichtigen Reinigungsgeräts für den Beckenboden kurzerhand selbst erledigt. „Ich habe beim Hersteller angerufen und mich erkundigt, welche Teile man braucht“, erklärte er auf Nachfrage im Ausschuss. Die Ersatzteile, die etwa 250 Euro gekostet hätten, habe er bestellt und eingebaut. Sichtlich beeindruckt davon regte Rita Witt-Dodenhoff an: „Wir sollten einen Technik-Betreuer benennen, der sich um die Geräte und Anlagen in allen drei Bädern kümmert.“ Die Samtgemeinde solle künftig „nicht jedes Bad für sich betrachten“. Kirchtimkes Bürgermeister Frank Tibke, als Zuschauer bei der Sitzung dabei, unterstützte den Vorstoß: „Das ist ein sehr guter Vorschlag. Es wäre gut, wenn wir uns übergreifend ergänzen würden.“ Er schlug vor, die Zusammenarbeit am Beispiel der drei Beckensauger zu erproben. „Vielleicht macht es ja Schule“, so seine Hoffnung. Der Fachausschuss gab der Verwaltung auf, sich darüber Gedanken zu machen.

Und noch ein weiteres Mal wurde der Timkebad-Förderverein von den Ausschussmitgliedern ausdrücklich gelobt – für seine ausführliche und aussagekräftige Besucherstatistik. Darin ist für jeden einzelnen Tag vermerkt, wie das Wetter war und welche Temperatur Luft und Badewasser hatten. Zudem sind Durchschnittswerte für die Monate Juni, Juli und August vermerkt. So war das Wasser in dem unbeheizten Bad im Juni im Schnitt 24,1 Grad warm, die Lufttemperatur betrug im Schnitt 26,7 Grad und die Zahl der Besucher belief sich auf 106 am Tag. Und für die Saison insgesamt betrachtet war das Wasser 22,2 Grad und die Luft 24,8 Grad warm, und es kamen pro Tag 71 Badegäste. „So etwas wünschen wir uns für alle drei Bäder“, sagte der Ausschussvorsitzende Rolf Bader. 3884 Besucher wurden im Timkebad vom 20. Juni bis 30. August gezählt. „Corona- und schlechtwetterbedingt ist das leider nur rund ein Drittel des Vorjahres“, so Oliver Moje vom Förderverein. Auffällig sei „der bemerkenswert schlechte Juli“. An den neun Öffnungstagen im Juni seien fast doppelt so viele Besucher gekommen wie im gesamten Juli. In Hepstedt wurden in dieser verkürzten Saison 10 546 Badegäste gezählt, in Wilstedt 9024.

Gute Nachrichten hatte Jörg Wagner aus dem Bauamt fürs Kirchtimker Bad: Die maroden Beckenköpfe des Timkebads sollen möglichst noch in diesem Jahr erneuert werden. Die Ausschreibung der Arbeiten sei abgeschlossen, die Angebote würden derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft. „Sobald das durch ist, können wir den Auftrag erteilen“, so Wagner. 100 000 Euro stehen für dieses Vorhaben bereit, das der Förderverein als entscheidenden Baustein für die Zukunftssicherung des Freibads ansieht. Zudem war der Ausschuss damit einverstanden, dass die Becken nicht mehr jedes Jahr neu gestrichen, sondern dauerhaft mit Epoxydharz beschichtet werden. Dies koste zwar statt 3500 Euro etwa 18 000 Euro, so der Förderverein, werde aber auch mindestens zehn Jahre halten. Zudem gab es grünes Licht für die Erneuerung von Fenster, Türen sowie Kloschüsseln aus den 1960er-Jahren.

Chlor-Warner im Dreierpack

Der Ausschuss gab auch Geld frei für ein Warngerät, das bei Chlorgasaustritt automatisch einen Verantwortlichen per Telefon verständigt. Eine solche Anlage, rund 1200 Euro teuer, hatte der Hepstedter Badleiter Clemens Giesecke fürs Ummelbad angeregt. Der Ausschuss will nun aber alle drei Bäder damit ausstatten. Auch in Hepstedt steht möglicherweise die Sanierung der Beckenköpfe an, daher wurden 5000 Euro für ein Gutachten eingestellt. Noch immer gehe im Ummelbad viel Wasser verloren, laut Giesecke könnten das schon mal „über Nacht zehn bis 35 Kubikmeter“ sein. Dem soll nachgegangen werden, wofür 35 000 Euro eingeplant werden.

In Wilstedt gibt es Probleme mit der Filterkohle. Die sei nach wenigen Jahren „nur noch Staub“, hieß es. Sie müsse ersetzt werden, was mit 2000 Euro veranschlagt ist. Erneuert werden müssten auch der Kiesturm (7800 Euro), die Abdeckung der Schwallwasserrinne (3500 Euro) und mehrere Gitter (6000 Euro).