Die Dammbrücke in Ritterhude hat ein problematisches Innenleben. Nun steht jedoch fest, dass nicht die gesamte Brücke abgerissen werden muss. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Die Landkreis-Pläne für eine Sanierung der Ritterhuder Hammebrücke im Verlauf der Dammstraße (K 44) stehen zwar noch immer ziemlich am Anfang, ein paar wegweisende Grundsatzentscheidungen gibt es jedoch schon. Das erfuhr der Ausschuss für Umweltplanung und Bauwesen vom zuständigen Dezernenten Dominik Vinbruck, bei dem sich die Grünen-Abgeordnete Dörte Gedat erkundigt hatte. Demnach habe sich inzwischen herausgestellt, dass die Pfeiler in der Hamme und auch die Widerlager weiter verwendet werden können, wenn man sie ertüchtigt. Das werde Zeit und Geld sparen und dazu führen, dass man es bei Abriss und Neubau der sogenannten Brückenfelder belassen könne.

Um jedoch in den Genuss der erhofften Landeszuwendungen zu kommen, müsse das Brückenbauwerk im Zusammenhang mit der Dammstraße und ihrer Leistungsfähigkeit betrachtet werden. „Dazu brauchen wir noch Planungszeit“, sagte Vinbruck. An der Dammbrücke (Baujahr 1973) hängt wiederum auch die Sanierung der 21 Jahre älteren Ritterhuder Schlossbrücke im Verlauf der Oslebshauser Landstraße (L 151). Das Land könne diese Arbeiten erst in Angriff nehmen, wenn die reparierte Dammbrücke den entsprechenden Umleitungsverkehr auch aufnehmen kann.

Wegen des Tonnagelimits und der jährlichen Überprüfungen sei an der Dammbrücke keine Gefahr im Verzug, und die Schlossbrücke sei noch weniger dringlich, ließ Vinbruck wissen. „Da haben wir nichts zu befürchten.“ Laut mittelfristiger Finanzplanung stehen im Kreishaushalt für die Dammbrücke bis 2023 einstweilen 3,25 Millionen Euro an Planungs- und Investitionskosten bereit. Als Einnahme erhofft sich die Verwaltung dazu eine Landesbeihilfe nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) über 1,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich nur um erste grobe, vorläufige Schätzungen; vor drei Jahren, als es noch keine Details zur Wiederverwendbarkeit der Bauelemente gegeben hatte, waren die Kosten für eine neue Brücke auf 5,4 Millionen Euro taxiert worden.

2013 war die Aufmerksamkeit des Landkreises auf das Bauwerk gelenkt worden. Bei einer landesweiten Kontrolle in Niedersachsen waren bei einigen Spannbetonbrücken Risse entdeckt worden. Experten ermittelten, dass das stählerne Innenleben dieser Brücken zu Korrosion und Rissen neigt. Berechnungen ergaben dann, dass der in ihnen verarbeitete Stahl „überfestigt“ worden war.

Im Kreis Osterholz ist nur die Dammbrücke betroffen. Sie wird seitdem jährlich in Augenschein genommen: Brückenfachleute untersuchen sie auf Risse und Korrosionsstellen. Diese werden markiert, ausgemessen und kartiert. So können Veränderungen am Bauwerk festgestellt werden. Bis heute konnten die Fachleute stets Entwarnung geben. Da der Neubau der Brücke einer längeren Vorlaufzeit bedarf, gilt seitdem eine Gewichtsbegrenzung von 3,5 Tonnen für sie. So soll die Lebensdauer der Dammbrücke verlängert werden.