Der Breddorfer Funkturm steht seit Ende vorigen Jahres. Mitte April will die Telekom ihn in Betrieb nehmen. (Stöver)

Breddorf. Das ewige Breddorfer Funkloch, es könnte wohl bald Geschichte sein. Wie die Telekom der Redaktion auf Anfrage mitteilte, wird sie den Ende vergangenen Jahres aufgestellten Turm an der Ehebrooker Straße Mitte April 2021 in Betrieb nehmen.

Damit werde dann mobiles Telefonieren auch in der Kernbebauung der Gemeinde Breddorf möglich sein, die bislang „rudimentär versorgt“ sei. Die umliegenden Funktürme in Rhade, Kirchtimke und Tarmstedt seien zu weit entfernt. „Der neue Standort versorgt den Bereich nachhaltig“, so Telekom-Sprecherin Stefanie Halle. Er sei offen für andere Funknetze: „Auch andere Netzbetreiber können diesen Mast mitbenutzen.“ Auf die Frage nach den Investitionskosten sagte sie: „Ein Mobilfunkstandort kostet zwischen 100.000 und 200.000 Euro.“

Und warum hat es so viele Jahre gedauert, bis das Breddorfer Funkloch beseitigt wird? Stefanie Halle bleibt auch hier allgemein: „Schwierige Standortsuchen, langwierige Genehmigungsverfahren, Natur- und Denkmalschutz sowie auch Mobilfunkgegner sind oftmals Gründe für Funklöcher.“ In diesem Fall sei die Baugenehmigung Mitte 2020 erteilt worden. Nun sei die Telekom „im Zeitfenster gut unterwegs. Wir brauchen in der Regel sechs bis zwölf Monate nach Aufbau des Mastes.“