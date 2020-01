Blockland. Ein Dauerthema im Blockland bleiben Funklöcher und fehlender Breitbandausbau. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Deutsche Telekom hat Verträge für den Breitbandausbau am Blocklander Deich unterzeichnet. Das teilt Ortsamtsleiter Gerd Gartelmann mit. Doch ob es tatsächlich zu einem Ausbau kommen wird, steht bislang noch in den Sternen. Denn zunächst muss ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren bei der Bremer Umweltbehörde eingeleitet werden. „Danach gibt es eine Antwort darauf, ob und wie am Deich gebuddelt werden kann“, erklärt Deichverbandsgeschäftsführer Wilfried Döscher auf Nachfrage. Wie so ein Verfahren aussieht, das erklärt der Technische Leiter des Deichverbandes am rechten Weserufer, Rolf Dülge, auf der ersten Beiratssitzung im neuen Jahr am Donnerstag, 9. Januar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus im Niederblockland 20. Die Sitzung ist öffentlich.

Über den Zeitrahmen der Verlegung der Glasfaserleitungen wollen Jens Beuermann und Bastian Müller aus dem Bremer Wirtschaftsressort berichten. Angekündigt hat sich auch Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Niedersachsen und Bremen. Heiko Rüscher, Regionalmanager der Deutschen Telekom (DTAG) will mit seinem Team über die Feinplanung des Ausbaus aufklären.

Buddeln auf Hochwasserschutzanlage

Die Beiratssitzung wird aufgrund des erwarteten Besucherandrangs nicht wie gewohnt im Ortsamt stattfinden, sondern ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt, teilt Ortsamtsleiter Gartelmann mit. Zunächst werde es auf der Sitzung erst einmal um eine Vorabstimmung gehen. Denn die Verlegung der Leitungen auf einer Hochwasserschutzanlage erfordere eine aufwendigere Abstimmung als in anderen Ausbaugebieten. Wie lange beispielsweise das wasserrechtliche Erlaubnisverfahren dauern wird, sei bislang unklar. Sobald das Verfahren abgeschlossen sein wird, übernimmt die Telekom die Feinplanung. Erst nach deren Abschluss hat das Telekommunikationsunternehmen dann 18 Monate Zeit, um das gesamte Blockland ans schnelle Internet anzuschließen.

Bislang heißt es, die Bauarbeiten könnten nur von Mai bis Oktober stattfinden. Ortsamtsleiter Gartelmann rechnet damit, dass das Blockland aufgrund der erschwerten Erschließungsbedingungen noch bis 2021 auf eine beständige und schnelle Internetverbindung warten muss.