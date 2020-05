Patient Lukas Wiegmann (rechts auf dem Bildschirm) folgt den Anweisungen von Physiotherapeut Sebastian Gunschera (vorne links). (JASPERSEN)

Borgfeld. Wegen der Corona-Pandemie und dem Schutz vor Infektionen können Ärzte und Therapeuten in Bremen und Niedersachsen zurzeit leichter Videosprechstunden anbieten. Bundesweite Neuregelungen vereinfachen den Zugang zu Apps und Onlineplattformen. Das teilen die Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung aus Bremen und Niedersachsen mit. „Ich finde die Lockerungen gut“, sagt dazu der Borgfelder Allgemeinmediziner Hubertus Plümpe auf Nachfrage. Seine hausärztliche Gemeinschaftspraxis sei gerade dabei, telemedizinische Arbeitsplätze einzurichten – noch gäbe es jedoch keine digitale Sprechstunde.

Bis vor Kurzem mussten Ärzte und Therapeuten noch erklären, dass sie für die neuen Sprechstundenformate zertifizierte Anbieter nutzen. Diese Hürde wird in Zeiten der Corona-Pandemie ausgesetzt. Notfalls dürfen sich Mediziner neuerdings auch über Whatsapp oder Facetime mit ihren Patienten austauschen. Hausarzt Plümpe ist da skeptisch. „Wir loten das aus“, sagt er vorsichtig. „Denn für uns ist dabei der Datenschutz sehr wichtig.“ Für den Borgfelder Hausarzt steht fest, dass Telemedizin die persönliche Sprechstunde nicht ganz ersetzen kann. „Aus meiner Sicht gibt es da ein Qualitätsproblem.“ Aus medizinischer Sicht bevorzuge er den Kontakt vis-à-vis. „Ich achte auf Körperhaltung, Kommunikationsverhalten, den Habitus und die allgemeine Konstitution der Patienten. Am Bildschirm könnte mir jemand auch etwas vorspielen“, sagt der Mediziner. Videosprechstunden eigneten sich in Ausnahmefällen. „Wenn ich beispielsweise mit einem jugendlichen Typ-1-Diabetiker die Blutzuckerkurve diskutiere, könnte ich das auch am Bildschirm tun“, räumt der Diabetologe ein. Für 95 Prozent seiner Patienten käme eine telemedizinische Behandlung wohl eher nicht infrage, schätzt der Hausarzt.

Bereits mit Telemedizin Erfahrung gesammelt hat der Borgfelder Physiotherapeut und Osteopath Sebastian Gunschera. Gerade in Zeiten von Corona sei die Videosprechstunde eine gute Ergänzung zu traditionellen Therapieformen. Im vergangenen Jahr hatte der Borgfelder Praxisinhaber bereits mit verschiedenen Tools experimentiert. Über die Plattform Physiapp kontaktieren Gunscheras Patienten den Therapeuten inzwischen regelmäßig für Gespräche und Übungseinheiten. Gunschera kann die medizinischen Daten seiner Patienten über eine Trackingapp sichten und auswerten. „Ich kann die evaluierten Daten beispielsweise auch an die behandelnden Ärzte weitergeben – natürlich müssen die Patienten dem zustimmen. Die Systeme haben wirklich viele Vorteile“, berichtet der Therapeut. Die Handhabung der Plattformen sei einfach, sagt Gunschera. „Ich habe mein Zertifikat hochgeladen und dann hatte ich den Zugang – das war ganz unkompliziert.“ Wenn alle Stricke reißen und die Leitungen nicht funktionieren, kommuniziere er mit seinen Patienten auch über Facetime.

„Ich war erst mal froh, dass mir so schnell und umstandslos geholfen wurde“, berichtet Lukas Wiegmann, ein Patient Gunscheras, der plötzlich und unerwartet unter unerträglichen Nackenschmerzen litt. „Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie war das“, berichtet der 23-Jährige Psychologie-Student aus Berlin. Deshalb lasse er sich via Bildschirm behandeln. „Ich fühle mich sehr in Kontakt mit dem Therapeuten“, berichtet Wiegmann. Je nach Bedarf treffen sich Patient und Therapeut via Chat oder Livestream. „Anfangs war das zweimal wöchentlich, so bekam ich ein besseres Gefühl für die Übungen. Inzwischen sind die Abstände größer geworden.“

Gut 20 Patienten behandelt Gunschera zurzeit über Telemedizin. Das seien rund zehn Prozent seiner Klienten. Den persönlichen Kontakt ersetze die Telemedizin nicht. „Man muss das Gewebe kennen und einmal fühlen, was man später am Bildschirm sieht.“ Physiotherapeuten seien Manual-Mediziner. „Darauf fußt unsere Arbeitshypothese und unsere Behandlung.“ Telemedizin sei nicht flächendeckend anwendbar, „aber in vielen Einzel- und Ausnahmefällen.“

Lukas Wiegmann ist so ein Ausnahmefall. Er absolviert seine Übungen täglich 20 Minuten lang auf seiner Sportmatte zuhause. Gunschera hat die Therapie auf ihn abgestimmt und modifiziert den Therapieplan nach Bedarf. „Sobald sich etwas komisch anfühlt dokumentiere ich das in der App“, berichtet Wiegmann. Am Bildschirm verfolgt Gunschera den Therapieverlauf. Wenn Patienten starke Schmerzen während einer Übung haben, klingelt beim Therapeuten das Handy.

Auch immer mehr Krankenhäuser nutzen Onlinesprechstunden für ihre Patienten. Das teilt die Sprecherin des Artemed-Klinikverbundes, Nastasia Hertrampf, auf Nachfrage mit. Zu dem Verbund gehört auch die Klinik in Lilienthal. „Derzeit gibt es in Lilienthal aber noch keine Online-Sprechstunden-Formate“, teilt die Sprecherin mit. In Zeiten von Corona werde die Nachfrage aber wohl steigen. An anderen Standorten des Klinikverbunds gäbe es bereits Online-Sprechstunden in den Bereichen für Wirbelsäulenchirurgie und Venenchirurgie. „Mit erster positiver Resonanz“, berichtet Hertrampf.

„Aus vielen Gesprächen mit Ärzten und Psychotherapeuten wissen wir, dass die Telemedizin auf dem Vormarsch ist“, sagt auch Christoph Fox von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bremen (KVHB). „Corona führt in dieser Hinsicht zu einem Paradigmenwechsel und zu einem Digitalisierungsschub“, so der Sprecher.

Zur Sache

Krankenkassen übernehmen Kosten für telemedizinische Behandlungen

Seit Anfang Oktober 2019 dürfen Ärzte fast aller Fachgruppen Videosprechstunden durchführen und abrechnen. Das teilt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) auf Nachfrage mit. Im Rahmen der Corona-Krise seien die Rahmenbedingungen noch einmal gelockert worden. Das Niedersächsische Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) haben alle niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte aufgerufen, in der Corona-Pandemie verstärkt Videosprechstunden zu nutzen. Seit Mitte März können alle Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Videosprechstunde nutzen, ohne dafür eine Genehmigung von der KVN zu erhalten.

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Krankenkassen haben zusätzlich zum 1. April 2020 beschlossen, die Begrenzung der Behandlungsfälle aufzuheben“, teilt Haffke weiter mit. Die Aufhebung sei zunächst bis zum 30. Juni 2020 befristet. Außerdem habe die Bundesebene Sonderregelungen beschlossen, die die psychotherapeutische Versorgung während der derzeitigen Situation erleichtern solle. Sie betreffen die Videosprechstunde und die Umwandlung von Gruppentherapien in Einzeltherapien. Diese Regelungen gelten bis 30. Juni 2020 für Psychotherapien und neuropsychologische Therapien.