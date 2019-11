Im Jahr 2015 war die Anlage am Ortseingang eröffnet worden. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal wird sich aller Voraussicht nach nicht für das Telescopium engagieren. Zwar sind die Entscheidungsprozesse in der Verwaltung und auch in den Ratsfraktionen noch nicht abgeschlossen. Es verdichten sich jedoch die Hinweise, dass die Gemeinde das Projekt bis auf Weiteres nicht finanziell unterstützen wird.

Wie berichtet, hatte Telescopium-Geschäftsführer Klaus-Dieter Uhden angeregt, dass die Gemeinde im Falle einer Schieflage der Gesellschaft einspringen oder sogar als Hauptgesellschafter fungieren könnte. Das Telescopium ist der Nachbau eines Spiegelteleskops, das vor mehr als 200 Jahren überregional für Aufsehen gesorgt hatte. 2015 war der 600 000 Euro teure Nachbau am Ortseingang nahe der Wümme eröffnet worden. Besucher können sich die Anlage seitdem ansehen.

Uhden, der auch persönlich kürzertreten möchte und nach einem Nachfolger für die Arbeit an und mit der Anlage sucht, hatte an die Gemeinde den Wunsch gerichtet, dass sie mögliche Betriebskostendefizite in der Zukunft ausgleichen möge. Da derartige Defizite zuletzt aber nicht angefallen waren, lehnte die Gemeinde zunächst ab, heißt es aus dem Rathaus. Und als Bürge würde man mit Blick auf die angespannte Finanzlage sowieso nicht auftreten.

Auch in Reihen der Ratsfraktionen ist man zurückhaltend, zumal in den kommenden Wochen die Haushaltsberatungen anstehen. Laut CDU-Fraktionschef Rainer Sekunde handele es sich beim Telescopium zwar um ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, allerdings müsse man zunächst die weiteren Beratungen abwarten, um zu sehen, ob es Spielraum gebe. Auch die Lilienthaler SPD äußerte Respekt gegenüber der Leistung der Initiatoren um Klaus-Dieter Uhden. Der Fraktionsvorsitzende Oliver Blau aber sieht die Gemeinde bereits „am Limit belastet“: „Es ist vor diesem Hintergrund für die SPD-Fraktion nur schwer vorstellbar, als Gemeinde finanziell oder personell einzuspringen, wenn es in den Pflichtfeldern Kinderbetreuung, Schule, Gebäudemanagement und Straßenunterhaltung an allen Ecken und Enden mehr als nur kneift.“ Man werde sich allerdings in der Fraktion über Handlungsoptionen unterhalten.

Laut Erika Simon, Fraktionschefin der Grünen, muss die Gemeinde abwägen, welche Schwerpunkte sie setzen möchte. Dabei stehe das Telescopium auf der Liste der Prioritäten nicht ganz oben. Auch Simon betont, dass es sich um ein imposantes Projekt handele. Eine Unterstützung seitens der Gemeinde fiele im Haushaltsrecht allerdings unter die sogenannten freiwilligen Leistungen. Angesichts der Finanzlage gäbe es gewiss Schwierigkeiten, diesen Plan der Kommunalaufsicht zu vermitteln, die über Lilienthals Ausgaben wacht.

Für Querdenker Ingo Wendelken indes ist die Sache klar: Das Telescopium habe einen Stellenwert für Lilienthal, „es ist schön, dass wir es haben“. Allerdings war es der Gemeinde schon vor Baubeginn als ein Projekt verkauft worden, das Lilienthal keine Folgekosten bescheren werde. Zurzeit sei nicht mal Geld da, um eine Schule zu bauen, so Ingo Wendelken. Da verbiete es sich, einen Blankoscheck für den Betrieb des Telescopiums auszustellen. Dem Querdenker zufolge ist das Projekt Telescopium eng mit der Person Klaus-Dieter Uhden verbunden. Daher stelle sich die Frage, wie man die Anlage erhalten kann. „Ich weiß aber nicht, wie man da als Gemeinde helfen kann.“

Klaus-Dieter Uhden selbst sieht weiter die Gemeinde gefordert. Das Telescopium sei identitätsstiftend für den Ort, mehrere Sponsoren hätten sich in großem Maße engagiert. Würde man die Anlage ihrem Schicksal überlassen, bedeutete dies für Lilienthal einen großen Imageschaden. Für eine notwendige Reparatur an der Holzkonstruktion sei nun übrigens ein Förderantrag beim Landschaftsverband Stade gestellt worden. Werde er bewilligt, könnte die annähernd 5000 Euro teure Maßnahme im kommenden Jahr beginnen, so Uhden.