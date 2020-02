Einige Eltern haben seit vielen Monaten für Tempo 30 vor der Grundschule Tarmstedt gekämpft. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Tempo 30 vor der Tarmstedter Grundschule, der lang gehegte Wunsch unter anderem des Schulelternrats, wird Wirklichkeit. Nach einem Behördentermin vor Ort in Tarmstedt teilt der Landkreis Rotenburg auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor der Grundschule wird für die Zeit Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr auf 30 km/h herabgesetzt.“ Offen ist noch, wann die Schilder aufgestellt werden. Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier: „Das kann ich nicht beantworten. Der Landkreis gibt die Information an den Straßenbaulastträger, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, und diese stellt dann das Schild auf.“

Bei dem Ortstermin an der Grundschule am Donnerstag dabei war neben Vertretern der Schule, der Gemeinde Tarmstedt, der Polizei und des Straßenverkehrsamts auch Wiebke Scheidl, die Vorsitzende des Schulelternrats. Sie berichtet auf Anfrage von einem „Gespräch in Augenhöhe, sachlich und ehrlich“. Die beiden Vertreter der Straßenverkehrsbehörde seien „wirklich aufgeschlossen und freundlich“ gewesen und hätten „sich ganz in Ruhe unsere Ansichten angehört“. Und am Ende hätten sie „vor Ort noch entschieden, dass meinem Antrag stattgegeben wird“. Scheidl: „Wir sind sehr glücklich, die zwei Jahre Arbeit haben sich gelohnt – für die Grundschulkinder!“

Um die Sicherheit der Schulkinder an der viel befahrenen Landesstraße vor der Schule zu erhöhen, hatten die Eltern alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Eingaben an die Gemeinde gehörten ebenso dazu wie ein Bürgerbegehren und eine Online-Petition samt Unterschriftensammlung. Seit Oktober hatten sie 876 Unterschriften für ihr Anliegen in Tarmstedt gesammelt, die sie kurz vor Weihnachten bei der Verkehrsbehörde in Rotenburg überreicht haben.

Der Tarmstedter Gemeinderat hatte sich das Anliegen der Eltern zu eigen gemacht und beschlossen, sie beim Kampf um Tempo 30 zu unterstützen. Tarmstedts Verwaltungschef Frank Holle hatte die Problematik voriges Jahr in einem Gespräch mit Landrat Hermann Luttmann erörtert. Bei dem Treffen ging es um die Frage, warum der Landkreis Rotenburg – anders als die Nachbarlandkreise – in Sachen Verkehrsberuhigung vor Schulen, Kitas und Altenheimen so restriktiv war. „Wir konnten unseren Bürgern nicht so recht erklären, warum das im Kreis Rotenburg so schwierig war“, so Holle. Im November dann verkündete die Kreisverwaltung eine Kehrtwende: „Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten großzügiger handhaben“, sagte die zuständige Dezernentin Heike von Ostrowski im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr. Die Verkehrsbehörde wolle dem Wunsch vieler Eltern Rechnung tragen, dass der Landkreis Rotenburg Tempo 30 im Bereich von Schulen und Kindergärten auch auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen anordnet.