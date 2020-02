Messtafeln verschiedenster Arten sollen Verkehrsteilnehmer vielerorten an Tempolimits erinnern. Vor der kommunalen Kita in der Speckmannstraße gilt seit vergangenem Herbst Tempo 30, ab sofort zeigt eine Messtafel die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit an. (PETRA STUBBE)

Grasberg. Seit Anfang November 2019 gilt auf der Speckmannstraße im Bereich am kommunalen Kindergarten Tempo 30. Mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung hatte die Grasberger Verwaltung auf wiederholte Hinweise von Eltern und Anwohnern reagiert.

Inwieweit jede einzelne Verkehrsteilnehmerin oder jeder einzelne Verkehrsteilnehmer zu diesem Sicherheitsgedanken beiträgt, macht seit diesem Dienstag eine Geschwindigkeitstafel an der Speckmannstraße sichtbar. Sie wurde von Grasberger Bauhofmitarbeitern aufgestellt und wird zwei Wochen lang das gefahrene Tempo der passierenden Fahrzeuge anzeigen. Und nicht nur das: „Die Tafel misst den Wert und speichert ihn – ohne Kennzeichen“, so Stefan Ritthaler von der Grasberger Gemeindeverwaltung. Das verschaffe der Verwaltung einen Überblick über diesen 30er-Bereich. Außerdem erinnere die Geschwindigkeitsanzeige Verkehrsteilnehmer nochmals an das seit Herbst geltende Tempolimit vor der Kita.

Dadurch sollte in Verbindung mit der bereits vorhandenen Ampelanlage der gesamte Bereich, zu dem auch die Einmündung der Straße Am Berg zählt, sicherer werden, hieß es im vergangenen Jahr aus der Verwaltung. Zumal die Speckmannstraße im Berufsverkehr eine viel befahrene Strecke in Richtung Bremer Kreuz darstelle.